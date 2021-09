KAART | Aantal coronabesmettingen daalt in brandhaard Nunspeet, ook Steenwijkerland en Rijssen-Holten doet het iets beter

CHECK JOUW GEMEENTENa een dagenlange stijging is het aantal coronabesmettingen in het afgelopen etmaal iets gedaald in Nunspeet. Landelijk springt deze gemeente er nog wel bovenuit. Ook Rijssen-Holten en Steenwijkerland doet het iets beter dan gisteren.

Per 100.000 inwoners testten er 82.1 positief in Nunspeet in de laatste 24 uur. Een dag eerder waren dat er nog 110.6. Wellicht een teken dat de coronapiek in de Veluwse gemeente aan het verdwijnen is. Al dagenlang springt Nunspeet er in negatieve zin uit in Nederland. Volgens de gemeente is dat terug te voeren op een corona-uitbraak in enkele grote gezinnen. Het was reden voor burgemeester Breunis van de Weerd om de inwoners per brief op te roepen om zich te laten vaccineren.

Ook Steenwijkerland en Rijssen-Holten kleuren donker op de coronakaart. Al zijn de cijfers iets beter dan gisteren. In Steenwijkerland testten van de 100.000 inwoners er 29.3 positief (tegen 31.6 een dag eerder) en in Rijssen-Holten waren dat er 28.8 (gisteren 34). Elburg scoort eveneens niet goed met 25.6.

In de meeste andere gemeenten in Oost-Nederland is het beeld een stuk rustiger. Opvallend is dat er sinds dagen weer besmettingen op Urk worden gemeld: 4.7 per 100.000 inwoners. Putten, Heerde en Ommen noteren nul besmettingen. De situatie in Flevoland geldt nog altijd als ‘zeer ernstig’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk zijn na twee dagen met ruim 2800 nieuwe coronagevallen vandaag iets minder positieve tests bijgekomen. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend werden 2576 positieve testuitslagen geregistreerd. Het gemiddelde daalde iets, na een paar dagen van stijging.

In de afgelopen zeven dagen zijn 17.491 nieuwe gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld bijna 2500 positieve tests per dag. Nederland zit de laatste twee weken op dat niveau.

Neus- en keelholte

In Amsterdam kregen 198 inwoners bericht dat het coronavirus was aangetroffen in hun neus- en keelholte. Rotterdam telde 180 bevestigde besmettingen en in Den Haag testten 115 mensen positief. In 47 gemeenten testte geen enkele inwoner positief.

Het aantal sterfgevallen steeg met negen. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven. Het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval als gevolg van een coronabesmetting is geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn 41 sterfgevallen gemeld bij het RIVM, gemiddeld bijna zes per dag. Dat gemiddelde was de laatste paar dagen gedaald, maar is nu terug op het niveau van de maand ervoor.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ziekenhuizen behandelen vrijdag ongeveer evenveel coronapatiënten als in de voorgaande dagen. In totaal liggen daar nu 655 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er vier meer dan op donderdag en twaalf minder dan woensdag. Het totale aantal opgenomen patiënten schommelt al ongeveer een maand tussen de 600 en 700.

Intensive care

Op de intensive cares werd het de afgelopen dag iets drukker. Het aantal coronapatiënten daar steeg met zeven naar 216. Op de verpleegafdelingen kwamen juist drie bedden vrij. Daar liggen momenteel 439 mensen met corona, blijkt uit de dagelijkse cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In de afgelopen dag waren 72 coronapatiënten zo ziek dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Dat is vergelijkbaar met de voorgaande weken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.