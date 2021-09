KAART | Aantal nieuwe besmettingen blijft oplopen in Nunspeet, ook uitschieters in Rijssen-Holten en Steenwijkerland

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal coronabesmettingen blijft maar oplopen in Nunspeet. De Veluwse gemeente is nog steeds een negatieve uitschieter in Nederland. Ook in Rijssen-Holten en Steenwijkerland hebben weer veel mensen positief getest.

Nergens anders in het land zijn er verhoudingsgewijs minder besmettingen dan in Nunspeet. Per 100.000 inwoners hebben afgelopen etmaal 110.6 mensen positief getest. Een dag eerder waren dat er 96.4. Dat is terug te voeren op een aantal grote gezinnen waar corona is uitgebroken, zei de gemeente eerder tegen deze krant.

Ook Rijssen-Holten scoort slecht. Hier bleken 34 van de 100.000 inwoners het virus onder de leden te hebben. Eerder deze week noteerde deze gemeente ook al veel besmettingen. Steenwijkerland zit daar net onder met 31.6. Een forse stijging ten opzichte van gisteren (13.5).

Rustiger beeld

In andere gemeenten is het aantal besmettingen juist gedaald. Lelystad, Noordoostpolder, Oldebroek en Meppel zaten gisteren tussen de 25 en 30 besmettingen per 100.000 mensen, de nieuwste cijfers laten een veel rustiger beeld zien.

Op Urk en in Zwartewaterland, Ommen, Hattem en Voorst kwamen er geen besmettingen bij. Op Urk is dat al langere tijd het geval. De situatie in Flevoland geldt niettemin nog steeds als ‘zeer ernstig’.

Landelijk zijn voor de tweede dag op rij meer dan 2800 mensen positief getest op het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen woensdagochtend en donderdagochtend 2821 meldingen. Precies een week geleden waren er zo’n 2600 positieve tests en de donderdag daarvoor bijna 2500.

In de afgelopen zeven dagen zijn er 17.748 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 2535 per dag. Dat is een fractie hoger dan het peil in de vorige dagen.

Rotterdam telde de meeste nieuwe gevallen. In de Maasstad kregen 189 inwoners te horen dat ze het virus onder de leden hebben. In Amsterdam kwamen 179 besmettingen aan het licht en in Den Haag 129. Daarna volgen Utrecht (84) en Almere (55). In 51 gemeenten testte niemand positief.

Het aantal sterfgevallen steeg met vijf. Het gaat om inwoners van Breda, Weert, Schiedam, Zaltbommel en Beuningen. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven. Het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval als gevolg van een coronabesmetting is geregistreerd.

In de afgelopen zeven dagen zijn 36 sterfgevallen gemeld bij het RIVM, gemiddeld iets meer dan vijf per dag. Dat is het laagste niveau sinds 5 augustus.

