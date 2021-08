KAART | Aantal nieuwe besmettingen stabiliseert, maar grote verschillen tussen gemeenten in Oost-Nederland

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe besmettingen in Oost-Nederland is afgelopen etmaal zo goed als gelijk gebleven, blijkt uit cijfers van het RIVM. Toch zijn er op gemeenteniveau afgelopen 24 uur grote verschillen ontstaan. Positief, maar ook negatief. Een gemeente valt met name op.

Nog steeds telt bijna de helft van de gemeenten in Oost-Nederland nog geen 7 besmettingen per 100.000. Sterker nog: het aantal gemeenten dat op papier ‘coronavrij’ blijft, is afgelopen etmaal fors gegroeid. Bronckhorst, Voorst, Olst-Wijhe, Steenwijkerland, Oldebroek en Urk dragen daaraan bij.

Hoewel het aantal ‘coronavrije’ gemeenten groeit, blijft het aantal nieuwe besmettingen in Oost-Nederland vrijwel gelijk. Alleen in veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is het aantal nieuwe besmettingen gedaald: van 83 naar 79. In IJsselland stijgt het aantal van 66 naar 69 en in Flevoland van 105 naar 106.

Een gemeente valt op

Dat het aantal nieuwe besmettingen gelijk blijft, komt door de gemeenten waar het aantal nieuwe positieve coronatests juist wel toeneemt. Daarbij valt een gemeente op: Deventer. Een van de grootste gemeenten in Oost-Nederland noteert 35,6 positieve tests per 100.000 inwoners.

Naast Deventer zijn er in deze regio nog drie gemeenten die boven de 20 besmettingen per 100.000 inwoners uitstijgen afgelopen etmaal. Het gaat om Heerde, Lelystad en Dronten.

Landelijk beeld

Het beeld in Oost-Nederland past bij het landelijke beeld. In heel Nederland bleef nagenoeg het aantal nieuwe coronabesmettingen gelijk. Het RIVM heeft afgelopen etmaal 2499 coronabesmettingen geregistreerd. Een dag daarvoor was dat (na correctie) 2453 nieuwe gevallen.

Het weekgemiddelde is opnieuw gestegen. Afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 2429 nieuwe coronagevallen per dag geregistreerd. Vorige week zondag stond dat weekaantal nog op gemiddeld 2304 gevallen per dag.

Het RIVM meldt zondag zes nieuwe sterfgevallen als gevolg van corona. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want soms duurt het een tijdje voor een sterfgeval is doorgegeven.

Stabiliseren

Na de ‘disco-piek’ van afgelopen juli stabiliseert het aantal besmettingen. Het aantal nieuwe besmettingen en de ziekenhuisbezetting dalen niet meer zo snel als voorgaande weken. ,,Het lijkt af te vlakken, in de ziekenhuizen blijft het ook wat hangen,” zei Jaap van Dissel afgelopen week in de Tweede Kamer.

Het kabinet wil op 20 september de 1,5 meterregel loslaten, maar het is de vraag of dat mogelijk is met dagelijks nog tientallen nieuwe ziekenhuisopnames en duizenden infecties. ,,De circulatie blijft aanzienlijk. Dat is een punt van zorg.” In het najaar spreiden virussen altijd sneller.

