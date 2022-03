KAART | Coronabesmettingen nemen in hele regio flink af, behalve in Flevoland

CHECK JOUW GEMEENTEHet daling van de coronabesmettingen lijkt weer te zijn ingezet. In de afgelopen 24 uur werden in deze regio 892 minder besmettingen gemeld dan een dag geleden. In totaal is Oost-Nederland vandaag goed voor 6.805 coronagevallen. De enige veiligheidsregio waar vandaag geen afname te zien is, is Flevoland.

In de provincie Flevoland werden in de afgelopen 24 uur 1259 mensen positief getest op het coronavirus, gisteren waren dit er 79 minder. De grootste daling is te zien in de veiligheidsregio IJsselland. Daar zijn 1955 nieuwe besmettingen vastgesteld. Gisteren was dit een kwart meer.

Ook in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is het aantal nieuwe coronagevallen lager dan gisteren. Een dag geleden werden daar nog ruim vierduizend mensen positief getest. Vandaag zijn dit er 3591.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Uitschieters

In tegenstelling tot twee dagen geleden, is Zutphen vandaag de gemeente in de regio met de meeste nieuwe besmettingen. In de afgelopen 24 uur zijn er in Zutphen 254 coronabesmettingen bijgekomen, per 100.000 inwoners komt dit neer op 527,9 positieve tests. Gisteren lag dit aantal nog hoger, toen werden relatief gezien 588,2 positieve tests afgenomen.

Na Zutphen staan de gemeentes Bronckhorst en Dronten er het slechtst voor. In Bronckhorst werden per 100.000 inwoners 473,4 positieve tests afgenomen en in Dronten 457. In absolute aantallen spreken we hier over 171 en 192 besmettingen.

Nog steeds is Urk de gemeente met veruit de minste nieuwe besmettingen. Het vissersdorp spant al bijna drie weken de kroon. Op Urk zijn in de afgelopen 24 uur 3 mensen positief getest. Dit komt neer op 14,1 positieve tests per 100.000 inwoners. Urk wordt op afstand gevolgd door Staphorst en Zeewolde. Staphorst telde in de afgelopen 24 uur 42 nieuwe besmettingen en Zeewolde 59. Relatief gezien is dit per 100.000 inwoners goed voor 243,3 en 257,9 positieve tests.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk

Ook in heel Nederland nemen de besmettingscijfers gestaag af. In de afgelopen 24 uur werden er 52.353 besmettingen vastgesteld. Gisteren waren dit er 60.056. Beide dagcijfers liggen onder het weekgemiddelde van 65.819.

Waar het aantal besmettingen afneemt, is het aantal ziekenhuisopnames ten opzichte van gisteren gestegen. Op dit moment liggen er 1774 mensen met corona in de Nederlandse ziekenhuizen. In de reguliere zorg liggen 1622 patiënten, dit zijn er 94 meer dan een dag geleden. Op de intensive care is het aantal coronapatiënten in de afgelopen 24 uur met 2 gedaald naar 152.

In het afgelopen etmaal zijn er 8 mensen overleden aan het coronavirus. Gisteren werden 11 sterfgevallen gemeld.