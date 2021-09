KAART | Coronacijfers in Oost-Nederland lijken te stabiliseren, Nunspeet meldt minder besmettingen

CHECK JOUW GEMEENTEDe gemeente Nunspeet meldt een daling in het aantal positieve coronatestuitslagen. Daardoor is het niet langer een rode stip op de landelijke coronakaart. In andere Oost-Nederlandse gemeenten lijken de coronacijfers te stabiliseren.

In vijf gemeenten in de Stentorregio blijven de coronacijfers al dagen hetzelfde. De hoeveelheid besmettingen in Lelystad, Zwartewaterland, Hattem en Epe is gelijk aan die van gisteren en het zevendagengemiddelde.

Ook in Olst-Wijhe, Urk, Raalte en Ermelo lijken de cijfers te stabiliseren. Deze gemeenten melden vandaag evenveel positieve coronatestuitslagen gemeld als de dag ervoor.

Nunspeet noteert daling

Nunspeet heeft nog steeds relatief de meeste coronabesmettingen van Nederland. De gemeente wordt op de voet gevolgd door Woudenberg (Utrecht) en Dantumadiel (Friesland).

In Nunspeet lijkt inmiddels wél een voorzichtige daling ingezet. Het aantal gemelde besmettingen daalt met ongeveer een derde, van 21 naar 15. Desondanks werden daar gisteren 4 ziekenhuisopnames geregistreerd en dat is een stijging van 300 procent ten opzichte van het zevendagengemiddelde.

Uitschieters naar boven

In een aantal gemeenten stijgt het aantal positieve coronatestuitslagen gestaag. Brummen meldt een verviervoudiging van de hoeveelheid besmette mensen ten opzichte van zowel gisteren als het weekgemiddelde. In Rijssen-Holten testen 15 mensen positief op het coronavirus - dat zijn er 6 meer dan gisteren. Hardenberg noteert met 19 coronapatiënten een stijging van ruim 45 procent ten opzichte van het weekgemiddelde (13).

Afname en nul besmettingen

In Zutphen is een duidelijke afname zichtbaar: de gemeente meldt 3 positieve coronatestuitslagen, een afname van 50 procent ten opzichte van gisteren én het weekgemiddelde. Ook in Steenwijkerland, Noordoostpolder, Dronten en Elburg neemt het aantal besmettingen af.

In de gemeenten Dalfsen, Oldebroek, Heerde en Putten lijkt het eveneens de goede kant op te gaan, want daar is vandaag niemand positief getest op COVID-19. Voor Heerde is dat de tweede dag op rij deze week.

De regio op landelijk niveau

Afgelopen etmaal zijn er landelijk 2843 mensen positief getest op het coronavirus. Dat is hoger dan het gemiddelde van de afgelopen week.

Veiligheidsregio IJsselland meldde 80 besmettingen - dat staat gelijk aan 15 per 100.000 inwoners. In regio Noord- en Oost-Gelderland werden 133 mensen positief getest op corona, omgerekend 16 per 100.000 inwoners.

In Flevoland is de situatie het minst positief: daar kregen 96 mensen een positieve coronatestuitslag en dat staat gelijk aan 22.4 per 100.000 inwoners.

Ziekenhuiscijfers

De ziekenhuisopnames door een corona-infectie lijken stabiel. Op dinsdag (7 september) werden 60 nieuwe opnames gemeld. Dat is gelijk aan het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen.

Vandaag overleden 7 mensen als gevolg van COVID-19. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven. Het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval als gevolg van een coronabesmetting is geregistreerd.

