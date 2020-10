KAART | Forse daling van aantal besmettingen in Noord- en Oost-Gelderland en IJsselland in laatste 24 uur

Het aantal positief geteste mensen in Noord- en Oost-Gelderland is vandaag enorm afgenomen. Ook de veiligheidsregio IJsselland noteert een lichte daling van het aantal positieve tests. In Flevoland steeg het aantal besmettingen juist licht. Net als gisteren is ook vandaag de situatie in Staphorst nog het meest zorgwekkend, met in verhouding de meeste positieve tests.

Uit de weekcijfers bleek vandaag nog dat het hard gaat met de positieve coronatesten in Oost-Nederland: de afgelopen week kwamen er ruim duizend nieuwe besmettingen bij. Maar met name in Noord- en Oost-Gelderland werd de afgelopen 24 uur een enorme daling met het aantal positieve tests ingezet.

Gisteren steeg het aantal besmettingen daar nog naar 263, maar dinsdag was het aantal besmettingen met 112 afgenomen naar 151. Vooral Bronkhorst (-18), Berkelland (-14) en Apeldoorn (-13) noteerden veel minder besmettingen.

Staphorst wederom donkerrood

Ook IJsselland noteerde in de afgelopen 24 uur een daling. In de veiligheidsregio werden op de tweede dag van de werkweek 135 besmettingen genoteerd, tegenover 149 een dag eerder. Net als maandag is Staphorst een negatieve uitschieter. Daar werden dinsdag 14 nieuwe besmettingen gemeld, waarmee de gemeente in verhouding de meeste positieve tests heeft van Oost-Nederland: 82 per 100.000 inwoners.

In Flevoland liepen de cijfers juist licht op, van 119 besmettingen op maandag naar 132 een dag later. Noordoostpolder noteerde met 24 nieuwe coronagevallen in verhouding de meeste besmettingen per 100.000 inwoners in Flevoland.

Dagrecord

Oost-Nederland lijkt zich vandaag met het aantal besmettingen te distantiëren van de landelijke cijfers. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) noteerde dinsdag met 7393 nieuwe coronabesmettingen een dagrecord. Niet eerder kwam het aantal boven 7.000 uit. Op maandag meldde het instituut 6844 positieve tests.

De regio’s Brabant-Zuidoost, Gelderland-Midden, Hollands Midden, Midden- en West-Brabant en Twente hadden dinsdag meer dan 300 besmettingen.

In het afgelopen etmaal zijn ook 111 ziekenhuisopnames en 34 sterfgevallen gemeld, maar die informatie komt soms met vertraging binnen.

Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn 188.876 mensen in Nederland positief getest. Vermoedelijk gaat Nederland over een paar dagen door de grens van 200.000 vastgestelde besmettingen. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger, omdat niet iedereen met corona-achtige klachten is getest. Bijna 13.500 patiënten werden in een ziekenhuis opgenomen en van meer dan 6600 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

