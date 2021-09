KAART | Hoogste besmettingsgraad in Nunspeet, flinke stijging positieve tests in Noordoostpolder

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal positieve coronatesten is de afgelopen 24 uur wederom behoorlijk toegenomen in de Noordoostpolder. Gisteren was er ook al sprake van een stijging in de gemeente in de provincie Flevoland.

Waar de teller gisteren van 14,7 positief geteste personen op 100.000 inwoners naar 18,9 schoot, staat het aantal vandaag op 25,2. Dat betekent in de praktijk dat twaalf inwoners er positief testten. De Noordoostpolder kent daarmee de hoogste stijging in het Stentor-gebied. Ook in Lelystad is het aantal besmettingen toch weer gestegen. Waar de gemeente gisteren een daling van 26,3 naar 20 (op 100.000 inwoners) liet zien, loopt het aantal positieve testen vandaag weer op naar 23,8. Dit zijn 19 positief geteste inwoners.

Nunspeet is in het Stentor-gebied wederom de gemeente met de hoogste besmettingsgraad. Afgelopen zaterdag daalde het aantal positieve testen er van boven de dertig op 100.000 inwoners naar zeven, maar vandaag is de Veluwse gemeente (32,1) weer de donkerste op de kaart. Absoluut gaat het om negen positief geteste inwoners.

Dalingen

Gelukkig is er in meerdere gemeenten een daling te zien in het aantal coronabesmettingen. Zo halveerde het aantal besmettingen in de gemeente Zeewolde de afgelopen 24 uur (van 26,2 naar 13,1 op 100.000 inwoners, dat staat gelijk aan drie positief geteste inwoners). En dat terwijl deze gemeente gisteren nog tot een van de hardst stijgende behoorde.

Kampen houdt de dalende lijn vast. Gisteren daalde het aantal positieve testen al van 16,4 naar 5,5 en vandaag zijn dat er 3,7 (op 100.000 inwoners, in de praktijk gaat het om twee positieve testen). Die dalende lijn heeft de gemeente Ommen niet weten vast te houden. Gisteren was er sprake van een flinke daling (van 16,4 naar 5,5), maar vandaag staat het aantal besmettingen op 100.000 personen weer op 16,4 (= 3 positief geteste inwoner).

Landelijk gezien zijn er vandaag 1.777 nieuwe positieve testen gemeld. Dat is lager dan het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen (2.348).

Ziekenhuizen

Gisteren zijn 31 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Dat is lager dan het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen (56). De grafiek hieronder toont vandaag één nieuwe ziekenhuisopname. Er worden op moment van schrijven 450 ziekenhuisbedden bezet door covid-patiënten. Dat zijn er vijftien meer dan gisteren.

Op de intensive care liggen drie coronapatiënten meer dan gisteren. Dat zijn er nu 208. Tijdens de laatste meting (30 augustus - 5 september) was de grootste groep covid-patiënten op de ic tussen de 70 en 79 jaar oud.

Vandaag zijn vier coronagerelateerde sterfgevallen gemeld aan de GGD. Dat zijn drie meldingen meer dan gisteren. Het totaal aantal covid-slachtoffers staat nu op 18.073.

