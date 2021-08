KAART | In deze Veluwse gemeente loopt het aantal coronabesmettingen razendsnel op

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal coronabesmettingen is de laatste 24 uur rap opgelopen in Nunspeet. Sterker nog: in geen enkele andere gemeente in Nederland zijn er verhoudingsgewijs meer inwoners positief getest. De rest van het land komt niet eens bij de Veluwse gemeente in de buurt.

Wat is er aan de hand in Nunspeet? Maandag was deze gemeente al een negatieve uitschieter op de coronakaart van deze regio, terwijl landelijk gezien het aantal besmettingen daalde. Per 100.000 inwoners waren er 35.7 inwoners positief getest. Dat aantal is een etmaal tijd gestegen naar bijna 100 besmettingen per 100.000 inwoners. Om precies te zijn: 96.4. Nunspeet kleurt als enige Nederlandse gemeente donkerrood op de kaart.

Ook in buurgemeente Elburg scoort niet goed: hier testten 34.1 van de 100.00 inwoners positief. In Staphorst waren het er 34.8. In Steenwijkerland, Epe, Lelystad, Voorst, Ommen en Deventer ligt dit getal boven de 20.

‘Zeer ernstig’

Daar staat tegenover dat Brockhorst, Dalfsen, Urk, Hattem en Zeewolde nul besmettingen noteerden. In Urk gaat dat al dagenlang zo. De score van Zeewolde is opvallend: deze gemeente viel zondag nog in negatieve zin op. De status van Flevoland is overigens nog altijd ‘zeer ernstig’.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 2349 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is iets lager dan vorige week dinsdag, en daardoor daalde het gemiddelde ook iets.

In de afgelopen week zijn 17.575 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 2511 nieuwe gevallen per dag. Het is de derde dag op rij dat dit gemiddelde daalt.

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met 12. Het gaat om twee mensen uit Amsterdam en verder om inwoners van Zwolle, Haarlem, Apeldoorn, Amersfoort, Huizen, Hilversum, Diemen, Roermond, Beekdaelen en Wormerland. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval als gevolg van een coronabesmetting is geregistreerd. Het is wel het hoogste aantal meldingen sinds 8 juni.

In de afgelopen week registreerde het RIVM het overlijden van 43 mensen aan corona, en dat is vergelijkbaar met de afgelopen weken.

