KAART | Lichte daling in coronacijfers, Urk telt wederom minste nieuwe besmettingen

CHECK JOUW GEMEENTEIn de afgelopen 24 uur zijn er in deze regio 159 minder mensen positief getest dan gisteren. In veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland ligt het aantal nieuwe besmettingen flink hoger. In IJsselland en Flevoland is ten opzichte van een dag geleden een afname te zien.

Dat de besmettingscijfers lager liggen dan gisteren is vooral te danken aan een grote afname in veiligheidsregio IJsselland. Daar werden in de afgelopen 24 uur 1147 personen positief getest. Gisteren waren dit er nog 770 meer. In de provincie Flevoland ligt het aantal nieuwe positieve met 930 testen dicht bij de 870 van een dag geleden.

De daling wordt in negatieve zin gecompenseerd door het aantal besmettingen in veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Daar zijn in de afgelopen 24 uur 2637 mensen positief bevonden op het coronavirus, een stijging van 551 ten opzicht van gisteren. Toen werden er in de veiligheidsregio 2086 besmettingen geteld. In heel Oost-Nederland zijn in de afgelopen 24 uur in totaal 4714 coronagevallen bijgekomen.

Uitschieters

Waar de stijging in het aantal positieve tests gisteren vooral in veiligheidsregio IJsselland werd vastgesteld, is het vandaag vooral Noord- en Oost-Gelderland waar veel nieuwe besmettingen zijn ontdekt. De grote uitschieter is de gemeente Bronckhorst, daar zijn in de afgelopen 24 uur 496 positieve tests per 100.000 inwoners afgenomen. Dit komt neer op 179 besmettingen in absolute aantallen.

Ook Zutphen en Ermelo vallen in negatieve zin op. In Zutphen ligt het aantal positieve tests per 100.000 inwoners op 440,6 en in Ermelo op 399,8. De nieuwe besmettingen komen in absolute aantallen op 212 in Zutphen en 108 in Ermelo.

Op Urk werden in de afgelopen 24 uur relatief de minste nieuwe besmettingen vastgesteld. Met 51,8 positieve tests per 100.000 inwoners en 11 nieuwe coronagevallen staat Urk er net als gisteren het beste voor. Ook in Zwartewaterland en Kampen is het in verhouding tot de andere gemeentes goed gesteld. Het aantal positieve tests per 100.000 inwoners ligt hier op 109,5 en 115,7. In het afgelopen etmaal werden in Zwartewaterland 25 mensen positief bevonden en in Kampen 63.

Sinds gisteren zijn er in heel Nederland 41.216 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Een kleine daling ten opzichte van de 41.463 coronagevallen die gisteren werden gemeld. De dagcijfers liggen wel boven het weekgemiddelde van 38.889 positieve tests.

In de ziekenhuizen is nog altijd een afname zichtbaar. Op dit moment liggen op de reguliere afdelingen 1392 mensen met het coronavirus, 19 minder dan gisteren. Op de intensive care liggen 163 coronapatiënten. Dit aantal is gelijk gebleven.

In het afgelopen etmaal zijn 13 mensen bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. Gisteren werden er 11 overlijdensgevallen gemeld.