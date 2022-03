KAART | Meppel telt bijna 7,5 keer meer coronabesmettingen, dagtotaal in Oost-Nederland lager dan gisteren

CHECK JOUW GEMEENTEEen explosieve stijging van het aantal positieve coronatests in Meppel. Gisteren was de gemeente nog één van de twee met de minste nieuwe coronagevallen, vandaag telt Meppel veruit de meeste nieuwe besmettingen van de regio. De besmettingscijfers in Oost-Nederland vallen vandaag lager uit dan gisteren. In de afgelopen 24 uur werden 5893 mensen positief bevonden.

De daling ten opzichte van de 6212 nieuwe coronagevallen van gisteren is vooral te danken aan de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Daar valt het aantal nieuwe coronabesmettingen met 3007 lager uit dan gisteren. En dag geleden waren dit er 334 meer.

In veiligheidsregio IJsselland is een afname te zien van 104 besmettingen. Daar zijn in het afgelopen etmaal 1855 mensen positief getest op Covid-19. De enige stijger van de dag is de provincie Flevoland. Met 1031 nieuwe gevallen ligt het dagtotaal daar 124 besmettingen hoger dan 24 uur geleden.

7,5 keer zoveel

In de afgelopen 24 uur zijn in de gemeente Meppel de meeste nieuwe besmettingen gemeld. Waar Meppel gisteren nog een van de gemeentes met de minste nieuwe coronagevallen was, gaan de besmettingscijfers vandaag met 663,1 positieve tests per 100.000 inwoners door het dak. In absolute aantallen zijn er in de gemeente 228 besmettingen bijgekomen. Bijna 7,5 keer het aantal van gisteren. Toen telde Meppel slechts 17 nieuwe besmettingen, relatief gezien waren dat 90,4 positieve tests per 100.000 inwoners.

Ook de gemeentes Bronckhorst en Voorst springen er in negatieve zin uit. In de Gelderse gemeenten zijn sinds gisteren respectievelijk 448,9 en 443,7 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld. In absolute aantallen komt dat neer op 162 en 110 besmettingen.

Al twee weken veruit minste besmettingen op Urk

Wederom zijn de veruit minste nieuwe coronagevallen vastgesteld op Urk. Het aantal positieve tests per 100.000 inwoners komt daar al twee weken consequent onder de 100 uit. In de afgelopen 24 uur zijn op Urk twee mensen positief getest. Omgerekend zijn dit 9,4 positieve tests per 100.000 inwoners.

Na Urk staan vandaag Elburg en Harderwijk er het beste voor. In Elburg zijn in de afgelopen 24 uur 40 mensen positief getest en in Harderwijk 97. Relatief gezien komt dit per 100.000 inwoners neer op 170.7 en 199,1 positieve tests.

Landelijk

In de afgelopen 24 uur zijn in Nederland 66.257 mensen positief getest op het coronavirus. Dit zijn ruim 2000 meer coronagevallen dan gisteren. Toen werden er 64.107 nieuwe besmettingen gemeld. Het dagtotaal ligt precies 4000 besmettingen boven het weekgemiddelde van 62.257.

Ook in de ziekenhuizen is een toename zichtbaar. Op dit moment liggen op de reguliere afdelingen 1429 mensen met het coronavirus. Dit zijn er 104 meer dan gisteren. Het aantal mensen met Covid-19 op de intensive care is wel afgenomen. Daar liggen nu 157 coronapatiënten, vier minder dan gisteren.

In Nederland zijn in het voorbije etmaal 12 mensen bezweken aan de gevolgen van Covid-19. Gisteren werden 5 sterfgevallen gemeld.