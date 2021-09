KAART | Nunspeet opnieuw uitschieter met besmettingscijfers, ook flinke stijging in Meppel

Maandag en dinsdag was Nunspeet al een negatieve uitschieter op de coronakaart van deze regio. Per 100.000 inwoners waren er maandag 35.7 en dinsdag 96.4 inwoners positief getest. Nu is het aantal besmettingen de 100 gepasseerd: het gaat nu om 103.5 positieve coronatests per 100.000 inwoners.

Verder is er afgelopen etmaal één andere grote stijging in het aantal coronabesmettingen in deze regio geregistreerd. Dat is in Meppel, waar gisteren slechts 2.9 besmettingen per 100.000 inwoners werden gevonden. In de afgelopen 24 uur steeg het besmettingscijfer in deze gemeente naar 29.1 positieve testuitslagen, wat dus betekent dat er 10 keer zoveel besmettingen zijn geregistreerd als een dag eerder.