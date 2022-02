KAART | Ondanks bereikte piek in het land: in deze regio toch meer besmettingen dan gisteren

CHECK JOUW GEMEENTEIn deze regio werden tussen gisteren en vandaag ruim 10.000 besmettingen gemeld en dat is -ondanks dat landelijk de piek bereikt is- toch meer dan gisteren. Vooral een piek in Rijssen-Holten en Nunspeet, met meer dan 750 besmettingen per 100.000 inwoners.

Wel lieten de drie veiligheidsregio's minderen getallen zien dan het weekgemiddelde. Maar dat is vooral te danken aan het wegwerken van de registratieachterstand eerder deze week. Toen waren er ineens bijna 400.000 besmettingen op 1 dag. Alle achterstand was daarin verwerkt. De afgelopen dagen zat het aantal besmettingen steeds ruim boven de 9000.

Noord- en Oost Gelderland liet vandaag 4873 besmettingen optekenen (gemiddeld 5697), IJsselland 3492 (gemiddeld 4199) en Flevoland 1663 positieve testen (3745 gemiddeld). Waar in Gelderland bijna tweederde van het totaal aantal testen uiteindelijk positief was, werd in IJsselland bijna 60 procent van de gevallen positief beoordeeld. In Flevoland kreeg ruim de helft van de testers een positief bericht in hun mailbox.

Urk kleurt geel

Urk kleurt het lichtst in deze toch nog steeds donkerrode kaart. 263,8 per 100.000 komt neer op 56 positieve Urkers. Maar ook Zeewolde (56 besmettingen) , Lelystad (363 besmettingen), Voorst (119 besmettingen) en Zutphen (226 besmettingen) vallen door de lichtere kleur op.

Harderwijk (706), Nunspeet (753), Deventer (701,3), Rijssen-Holten (753,8) zijn de vier gemeenten die boven de 700 besmettingen per 100.000 komen en daarmee echt nog hoge aantallen besmettingen noteren. In Deventer in absolute aantallen 710. In Harderwijk 344, Nunspeet 211 en Rijssen-Holten 288 mensen die voorlopig even binnen moeten blijven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 80.723 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Het aantal positieve tests zit sinds ongeveer een week op dat niveau. De enige uitzondering was afgelopen dinsdag, toen honderdduizenden achterstallige testuitslagen in één klap werden gemeld.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zei dinsdag al dat het aantal positieve testen begint af te vlakken. Amsterdam telde afgelopen dag 3008 positieve tests en in Rotterdam werd het coronavirus 2188 keer vastgesteld.

Hoogste niveau

Het RIVM kreeg in de afgelopen week 859.801 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 122.829 nieuwe gevallen per dag, het hoogste niveau ooit.

Het dodental loopt wel iets op. In de afgelopen dag zijn negentien sterfgevallen door corona gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds 7 januari. In de afgelopen week zijn zeventig sterfgevallen geregistreerd, het hoogste aantal sinds 17 januari.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het aantal patiënten met corona op de intensive cares van de Nederlandse ziekenhuizen is vrijdag verder gedaald naar 189. Dat zijn er 9 minder dan op donderdag en het laagste aantal sinds 25 oktober vorig jaar.

In totaal liggen er nu nog 1540 mensen met corona in de ziekenhuizen. Dat zijn er 27 meer dan op donderdag, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de verpleegafdelingen nam het aantal patiënten met corona namelijk juist toe. Dat waren er vrijdag 1351, 36 meer dan een etmaal ervoor.

Steeds minder op IC

Het aantal patiënten op de intensive cares loopt, ondanks schommelingen, gestaag terug sinds de piek op 12 december. Toen lagen daar 642 patiënten. Eind december dook het aantal onder de 500, begin januari onder de 400, en later die maand onder de 300. De piek op de verpleegafdelingen werd op 30 november vorig jaar bereikt met 2250 opnamen. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen nam erna af, maar is sinds eind vorige maand weer wat aan het stijgen.

In de afgelopen 24 uur werden 210 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen, op de ic’s ging het om 9 nieuwe opnames. Dat zijn er in totaal 9 meer dan de voorgaande dag.