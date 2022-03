KAART | Oost Nederland verschiet van kleur, besmettingen blijven oplopen

CHECK JOUW GEMEENTEDe besmettingen lopen hard op in het oosten van Nederland. Een toenemend aantal plaatsen kleurt donkerrood en vooral in Voorst blijven de besmettingen voor de derde dag op rij stijgen. In een week is het aantal positieve coronatests bijna verdubbeld.

In de Voorst, Brummen, Olst Wijhe en Zwolle gaat het het hardst. Voorst noteerde vandaag 186 coronagevallen. Dat zijn er 42 meer dan gisteren, toen registreerde het RIVM144 positieve tests. Met 750 besmettingen op de 100.000 inwoners heeft die gemeente relatief de meeste coronagevallen van Oost-Nederland.

Waar Brummen gisteren nog 64 coronabesmettingen telde, zijn dat er vandaag al 106. In Olst Wijhe staat de teller vandaag op 620 besmettingen op de 100.000 inwoners, dat zijn 114 nieuwe coronagevallen. Fors meer dan het gemiddelde van afgelopen week, toen dat aantal op 69 besmettingen lag.

En ook in Zwolle laait het virus weer op. Daar werden vandaag 662 positieve tests genoteerd. Het totaal aantal besmettingen van de stad staat daarmee nu op 622. Drie dagen geleden telde de stad nog 322 positieve tests, dat is verdubbeld.

Stijging heel Oost Nederland

De stijging is terug te zien in heel (Oost) Nederland. Oorzaak van de stijging lijken carnavalsvierders, terugkerende wintersporters en de grootscheepse coronaversoepelingen. Vandaag telde Oost Nederland 6238 nieuwe besmettingen, waar het er gister nog 5146 waren.

Zoals ook terug is te zien aan de kleuren op de coronakaart, zijn er in veiligheidsregio IJsselland de meeste besmettingen bij gekomen. Daar zijn werden in de afgelopen 24 uur 437 besmettingen op de 100.000 inwoners gemeld. Dat zijn 2335 positieve tests, bijna 847 meer dan het weekgemiddelde.

In veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland lopen het aantal positieve test ook op, maar minder fors dan in regio IJsselland. In regio Noord- en Oost-Gelderland zijn dat er 376 per 100.000 inwoners. Vandaag kwamen er 3122 nieuwe coronagevallen bij, terwijl dat er gisteren nog 2149 waren.

Flevoland kleurt het lichtst op de kaart. Daar werden vandaag 781 positieve tests genoteerd, dat zijn 182 coronagevallen op 100.000 inwoners.

Landelijke stijging derde dag op rij

In heel Nederland zijn de afgelopen zeven dagen 270.061 positieve coronatests geregistreerd door het RIVM. Dat komt neer op gemiddeld 38.580 gevallen per dag. Het gemiddelde stijgt voor de derde dag op rij en is sinds maandag met meer dan 10 procent gestegen.

Het aantal gemelde sterfgevallen daalt juist. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat acht mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven.

De overheid hield er al rekening mee dat de versoepelingen van de coronaregels konden leiden tot een nieuwe opleving van het coronavirus. Daarom krijgen risicogroepen vanaf vrijdag opnieuw een boosterprik.

Minder sterfgevallen

De corona-afdelingen van ziekenhuizen hebben het in de afgelopen dag iets minder druk gekregen. Ze behandelen momenteel 1411 mensen met corona. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 34 ziekenhuisbedden vrijgekomen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1256 mensen bij wie een coronabesmetting is vastgesteld. Dat aantal gaat de laatste week flink heen en weer. De intensive cares zorgen voor 155 coronapatiënten. Dat aantal is de laatste weken redelijk stabiel, het schommelt tussen 150 en 175.