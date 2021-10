KAART | Staphorst blijft ‘coronakoploper’, maar niet meer van heel Nederland

Check jouw gemeenteStaphorst is haar koppositie in Nederland kwijt. Ze is niet langer de gemeente met relatief de meeste coronabesmettingen. In de regio torent ze nog wel boven andere plaatsen uit, maar ook in omliggende gemeenten stijgt het aantal positieve tests.

Het is de week van Staphorst. Met in het afgelopen etmaal 133 positieve tests op 100.000 inwoners scoort ze opnieuw de meeste coronabesmettingen in deze regio. Landelijk is de eerste plaats nu echter voor Renswoude (180 positieve tests per 100.000 inwoners). In absolute aantallen gaat het in Staphorst om 23 personen.

Waar aan het begin van de week gemeenten rondom Staphorst nog weinig tot geen besmettingen meldden, begint ook daar het aantal positieve tests op te lopen. Elburg is net als gisteren de nummer twee van de regio, gevolgd door buurgemeente Nunspeet en Raalte. Het goede nieuws komt uit Urk, Zeewolde en Meppel. Daar is de afgelopen 24 uur niemand positief getest.

In de veiligheidsregio Flevoland blijft het aantal vastgestelde besmettingen stijgen. De teller komt nu op 61, dat zijn er 8 meer dan gemiddeld in de afgelopen week. Een soortgelijke ontwikkeling doet zich voor in Noord- en Oost-Gelderland. Daar zijn 148 positieve tests gemeld, tegenover een gemiddelde van 113 over de voorbije zeven dagen. In de regio IJsselland zijn die cijfers respectievelijk 114 en 81.

Ook landelijk is het coronavirus aan een opmars bezig. Het afgelopen etmaal zijn 2790 nieuwe positieve tests gemeld. Dat is aanzienlijk meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen: 2037. Dat geldt ook voor het aantal nieuwe ziekenhuisopnames: 55 tegenover gemiddeld 43 per dag in de afgelopen week. Er liggen 469 mensen met corona in het ziekenhuis. Van die patiënten liggen er 130 op de ic.

