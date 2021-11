KAART | Urk knalt Zwartewaterland voorbij met nieuwe besmettingen

Urk kleurt donkerrood op de coronakaart met maar liefst 245 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. In absolute aantallen werden 52 Urkers positief getest. Gemeente Zwartewaterland spande gisteren nog de kroon met 219,1 besmettingen, maar daar zijn vandaag ‘slechts’ 83.2 positieve testen per 100.000 inwoners geregistreerd. In totaal ging dat om 19 positief geteste inwoners. In de veiligheidsregio IJsselland ligt dat gemiddelde nu hoger in Kampen, met 93.6 op de 100.000, 51 in totaal.

In totaal zijn in de afgelopen 24 uur in Oost-Nederland 938 nieuwe besmettingen gemeld, gisteren waren dit er 958. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn de meeste nieuwe besmettingen geteld, 472 tegenover 438 personen een dag eerder. Flevoland zag een flinke stijging, van 174 nieuwe coronagevallen gisteren naar 264 vandaag. In IJsselland gaat het om 202 positieve testen, een stuk minder dan de 346 gevallen van gisteren.

Flevoland telt vandaag 61.6 positieve tests op de 100.000 inwoners, Noord- en Oost-Gelderland 56.8 en IJsselland 37.8 per 100.000 inwoners.

Opvallend is dat de gemeente Ermelo 114.7 nieuwe besmettingen per 100.000 telt, en Oldebroek zelfs 181. In absolute cijfers gaat het om 31 mensen uit Ermelo en 43 uit Oldebroek. Heel voorbeeldig zijn de cijfers in drie Overijsselse gemeenten: Ommen met 5.5, Dalfsen met 10.4 en Olst-Wijhe met 10.9 op de 100.000 inwoners. Daar testten respectievelijk 1, 3 en 2 inwoners positief.

Landelijk

Het RIVM heeft tussen zondagochtend en maandagochtend 7744 meldingen van positieve coronatests gekregen. Voor een maandag is dat het hoogste aantal sinds 19 juli. Het gemiddelde stijgt daardoor voor de 32e dag op rij. Het dagcijfer ligt wel iets lager dan in de afgelopen dagen, maar dat is gebruikelijk voor maandagen.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 52.006 positieve tests. Voor het eerst sinds 24 juli komt dat weektotaal boven de 50.000 uit. Gemiddeld waren er in de afgelopen week 7429 positieve tests per dag.

Meer sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen blijft relatief hoog. Het RIVM kreeg afgelopen dag bericht dat twaalf mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. In IJsselland ging het om twee overledenen, in Noord- en Oost-Gelderland één en in Flevoland om geen enkel sterfgeval.

