KAART | Verdubbeling coronabesmettingen in Nunspeet, steeds minder infecties in Oost-Nederland

CHECK JOUW GEMEENTEDe gemeente Nunspeet meldt vandaag een ruime verdubbeling in het aantal coronabesmettingen en breekt daarmee met de daling van de afgelopen dagen. Ook in Hardenberg schiet het aantal infecties omhoog. Deze uitschieters staan in contrast met de rest van Oost-Nederland, waar de hoeveelheid positieve coronatestuitslagen vooral afneemt.

Bijna de helft van de gemeenten in deze regio meldt een lichte afname in het aantal coronabesmettingen. Maar liefst vijf plekken melden vandaag zelfs helemaal geen nieuwe COVID-19-patiënten. Toch lijkt het te vroeg om te juichen, want in ongeveer een derde van de gemeenten neemt het aantal infecties toe, waarbij Nunspeet en Hardenberg hoge uitschieters melden.

Nunspeet kleurt rood met Hardenberg in kielzog

In een aantal gemeenten stijgt het aantal positieve coronatestuitslagen. Onder andere Kampen, Noordoostpolder en Zwartewaterland registreren meer patiënten.

Waar Nunspeet gisteren nog een daling rapporteerde, schieten de besmettingen vandaag omhoog. De gemeente meldt een ruime verdubbeling in het aantal coronapatiënten. Met 110,6 besmettingen per 100.000 inwoners heeft Nunspeet wederom relatief de meeste COVID-19-infecties in Nederland en kleurt weer rood op de landelijke kaart.

Ook in Hardenberg stijgt de hoeveelheid positieve coronatestuitslagen. Daar testen 23 mensen positief op het coronavirus - dat zijn er vier meer dan gisteren. Daarmee komt de gemeente op een gemiddelde van 37,5 besmettingen per 100.000 inwoners. Alleen Nunspeet, Renswoude (72 per 100.000, Utrecht) en Heerenveen (53,3 per 100.000, Friesland) hebben een relatief hogere infectiegraad.

Stabilisering

In drie gemeenten in deze regio blijven de coronacijfers stabiel. Olst-Wijhe, Elburg en Urk melden vandaag evenveel positieve coronatestuitslagen als de dag ervoor.

In Apeldoorn daalt het aantal coronabesmettingen flink: de gemeente meldt 18 positieve testuitslagen, een ruime halvering ten opzichte van gisteren.

In Staphorst lijkt eveneens een vermindering zichtbaar in het aantal corona-infecties, want daar is vandaag 1 persoon positief getest. Dat is een daling van 80 procent ten opzichte van gisteren en 75 procent in vergelijking met het weekgemiddelde.

Ook in Rijssen-Holten, Harderwijk, Nijkerk en Lochem neemt het aantal positieve coronatestuitslagen af.

In Dalfsen, Meppel, Heerde en Dronten en Brummen lijkt het eveneens de goede kant op te gaan, want daar is vandaag niemand positief getest op COVID-19. Voor Heerde is dat de vijfde dag op rij.

De regio op landelijk niveau

Afgelopen etmaal zijn er landelijk 2.403 mensen positief getest op het coronavirus. Dat is lager dan het gemiddelde van de afgelopen week (2.496).

In veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werden 117 mensen positief getest op corona, omgerekend 14,1 per 100.000 inwoners.

Regio Flevoland meldde 65 besmettingen - dat staat gelijk aan 15,2 per 100.000 inwoners.

In IJsselland is de situatie het minst positief: daar kregen 91 mensen een positieve uitslag en dat staat gelijk aan 17 per 100.000 inwoners.

Minder ziekenhuisopnames

De ziekenhuisopnames door een corona-infectie nemen gestaag af. Woensdag werden 41 nieuwe opnames gemeld. Dat is minder dan het gemiddelde van de afgelopen week (57).

Vandaag overleden drie mensen als gevolg van COVID-19. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven. Het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval als gevolg van een coronabesmetting is geregistreerd.

Vaccinatiecijfers Oost-Nederland: grote onderlinge verschillen

Het RIVM heeft vandaag voor het eerst gedetailleerde vaccinatiecijfers per gemeente vrijgegeven. Daaruit blijkt dat er in Oost-Nederland grote onderlinge verschillen zijn. Deze regio levert zowel drie gemeenten met de hoogste vaccinatiegraad als drie gemeenten met de laagste vaccinatiegraad. Landelijk is gemiddeld 77 procent van de volwassenen volledig ingeënt tegen COVID-19.

In Bronckhorst, Lochem en Raalte ligt het prikpercentage op 80 procent. Dat betekent dat 20 procent van de inwoners (nog) niet of onvolledig is gevaccineerd tegen COVID-19. Daarmee staan deze gemeenten op een gedeelde veertiende plek in de landelijke vaccinatie top 20.

Onderaan de landelijke vaccinatiegraadlijst zijn drie andere Oost-Nederlandse gemeenten te vinden. Zwartewaterland staat met een inentingspercentage van 63 procent op plek 336 van 352. Helemaal onderaan de lijst staat Staphorst (48 procent), direct gevolgd door hekkensluiter Urk (23 procent).

