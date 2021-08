KAART | Weinig corona-zorgen in Oost-Nederland, behalve in één gemeente

Wie de coronakaart van vandaag bekijkt, ziet dat in bijna de helft van onze gemeenten het afgelopen etmaal nog geen 7 besmettingen per 100.000 inwoners werden geteld. Twee van hen bleven - op papier - zelfs ‘coronavrij’: Raalte en Bronckhorst.

Kijkend naar de dagcijfers per veiligheidsregio is er in IJsselland, Noord-Oost-Gelderland én Flevoland sprake van een daling ten opzichte van gisteren. IJsselland gaat van 75 naar 67 nieuwe gevallen, Noord- en Oost-Gelderland van 88 naar 83 en Flevoland van 108 naar 105.

‘Zeer ernstig’

De situatie in laatstgenoemde regio wordt nog wel altijd als ‘zeer ernstig’ aangeduid, net als vier andere regio's in ons land. Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met het aantal besmettingen in de gemeente Lelystad. Met ruim 31 positieve gevallen per 100.000 inwoners in de afgelopen 24 uur (wat neerkomt op 25 gevallen) is daar werk aan de winkel. Het naastgelegen Almere - niet zichtbaar op onderstaande kaart - kampt met vergelijkbare cijfers.

Naast Lelystad zijn er in onze regio nog vier gemeenten die boven de 20 besmettingen per 100.000 inwoners uitstegen afgelopen etmaal. Het gaat om Deventer, Nijkerk, Epe en Ommen. Van de grote steden kan Zwolle verreweg de beste cijfers overleggen: slechts 9 besmettingen in de afgelopen 24 uur.

Landelijk beeld

In heel Nederland kwamen er sinds gisteren 2.467 gevallen bij. Een toename van bijna 10% vergeleken met de dag ervoor toen er 2.250 gevallen in een etmaal werden geregistreerd. In Amsterdam kreeg het grootste aantal mensen een positieve testuitslag, namelijk 243.

Het RIVM maakt zaterdag melding van acht nieuwe sterfgevallen, waarvan drie in Amsterdam. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen ook daadwerkelijk in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want het duurt soms een tijdje voor een coronagerelateerd sterfgeval is geregistreerd.

Weekcijfers

Afgelopen zeven dagen dagen werden gemiddeld 2401 nieuwe coronagevallen per dag geregistreerd. Vorige week zaterdag stond dat weekaantal nog op gemiddeld 2312 gevallen per dag. Dat wil zeggen dat het aantal nieuwe coronagevallen ook over een langere periode gemeten niet daalt.

Bekijk hieronder hoe het aantal nieuwe besmettingen zich ontwikkelde per provincie:

