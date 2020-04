Kabinet wil een covid-app: zou je die app direct installeren?

OnderzoekHet kabinet wil verspreiding van het coronavirus monitoren via een app. Er wordt gekeken naar apps waarmee in China en Oostenrijk al ervaring is opgedaan. Idee is dat de app mensen waarschuwt die in de buurt zijn geweest bij een besmet persoon. Laat in onze enquête weten hoe je over zo’n covid-app denkt.