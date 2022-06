Kampeerders Opwekking weggeregend, maar ze zingen uit volle borst

Persoon overleden na val in bassin van dertig bij veertig meter in Limburg

Een persoon is vandaag In het Limburgse Heythuysen is overleden na een val in een bassin van dertig bij veertig meter. Dat meldt dagblad De Limburger. „Mogelijk is deze persoon tijdens het vissen overboord gevallen en verdronken”, aldus een woordvoerster van de politie.

16:23