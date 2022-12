Kampen knalt er weer op los • Politieagenten niet schuldig voor dood verwarde man

Hoe Zutphen deze typische houten huisjes aan Oostenrijk dankt: ‘Iedereen wil hier toch wonen?’

Het is een bijzonder buurtje in Zutphen. Sprookjesachtig, helemaal in deze donkere dagen. Elf houten ‘huisjes’, kort na de oorlog als bouwpakket vanuit Oostenrijk in Zutphen afgeleverd. In ruil voor aardappelen en zelfs radio’s uit Nederland. Driekwart eeuw later staan de huizen - eigenlijk noodwoningen - er nog prima bij. En ze zijn gewild. ,,We vielen meteen voor de charme en uitstraling.”

