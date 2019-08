Kamper Biodiesel-baas Cees B. veroordeeld tot 2,5 jaar cel

Eigenaar Cees B. (51) van Biodiesel Kampen is veroordeeld tot dertig maanden gevangenisstraf wegens valsheid in geschrifte en witwassen. Zijn vrouw Janine B. (46) kreeg een werkstraf van 240 uur voor fraude en witwassen. Biodiesels financieel directeur Jan de M. (54) uit Kampen werd vrijgesproken en boekhouder Edwin K.S. (52) uit Wijhe kreeg een taakstraf van 160 uur.

Biodiesel Kampen, dat frituurvet inzamelt en verwerkt tot biodiesel, werd als bedrijf veroordeeld tot het betalen van een boete van 400.000 euro (eis was 820.000 euro). Tegen Harderwijker Cees B. was, als grote initiator van de fraude en het witwassen, 38 maanden geëist, tegen echtgenote Janine B. 24 maanden (waarvan helft voorwaardelijk). Tegen Jan de M. was 18 maanden (zes voorwaardelijk) geëist en tegen K.S. (54) uit Wijhe 16 maanden (zes voorwaardelijk).

Vervalsen

Cees B. en zijn bedrijf Biodiesel Kampen zijn veroordeeld voor het vervalsen van zogeheten biotickets; een ticket is een bewijs van het in het vervoer brengen van een bepaalde hoeveelheid hernieuwbare energie. Biodiesel Kampen zat medio 2012 in geldnood en is toen fors meer biotickets vooruit gaan verkopen dan waar het biodiesel voor kon leveren; dat mag niet. Op enig moment had het voor zo’n 8 miljoen liter tickets verkocht, terwijl het jaarlijks slechts een fractie daarvan produceerde.

Witwassen

Daarnaast is B. - samen met zijn vrouw - veroordeeld voor het witwassen van een slordige 3 miljoen euro. Dat deden zij door facturen en leenovereenkomsten te vervalsen, afspraken te maken met andere bedrijven - in onder meer België en Canada- voor zogeheten kickbackconstructies. De constructies zijn bedacht en uitgevoerd met behulp van K.S. De M., werd daar ook van verdacht, maar de rechtbank achtte diens aandeel daarin niet bewezen.

Appartementen

Op Bonaire hadden B. en zijn vrouw meerdere bankrekeningen waar geld naartoe stroomde; daar werden onder meer appartementen op het eiland van gekocht. Maar ook in Ermelo kocht het stel enkele panden. Er ligt voor tientallen miljoenen euro’s beslag op onroerend goed van B. en zijn bedrijf. Het Openbaar Ministerie wil Biodiesel Kampen, Cees B. en echtgenote Janine in een aparte zaak nog de met fraude en witwassen verkregen gelden afpakken.

Tweede zaak

Cees B. en Biodiesel Kampen zijn na deze zaak nog lang niet klaar met Justitie. Dit voorjaar kwam naar buiten dat er een tweede, groter strafrechtelijk onderzoek loopt naar Biodiesel Kampen en Cees B. De verdenking bij dat internationale onderzoek is dat het bedrijf langdurig en op grote schaal ‘gewone’ biodiesel als het duurdere gecertificeerde duurzame biodiesel verkocht. Mogelijk is er in 2015 en 2016 met éénderde van de totale hoeveelheid duurzame biodiesel (waarde rond de 150 miljoen euro) gerommeld. Dat onderzoek loopt nog. Begin augustus is in die zaak een eerste pro forma-zitting geweest; de rechtbank heeft bepaald dat Cees B. en Edwin K.S. daarvoor voorlopig nog 90 dagen blijven vastzitten.

Bewindvoerder