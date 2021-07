Kan iedereen na de vaccinatie wel een coronapaspoort krijgen?

Dit is er aan de hand:

De maand juli is deze week ingegaan en dat betekent dat het nu mogelijk is om via de CoronaCheck-app een vaccinatiebewijs te genereren. In eerste instantie zou het bewijs alleen op te vragen zijn door de mensen die hun vaccinatiegegevens met het RIVM deelden. Het ministerie van VWS kwam echter terug op die keuze en zou gaan werken aan een oplossing, zodat iedereen die gevaccineerd is vanaf juli een vaccinatiebewijs kan opvragen. Is dat gelukt?