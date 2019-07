Kanker is nog steeds de oorzaak van 3 op de 10 sterfgevallen: hoe zit dat in jouw gemeente?

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die vandaag zijn gepubliceerd. In Oost-Nederland valt op dat in de gemeente Zeewolde ruim 45% van de mensen daar overlijdt als gevolg van kanker. Daarmee is het de gemeente met het hoogste aantal sterfgevallen door deze ziekte in dit deel van het land. Hart- en vaatziekten komen het meest voor in de gemeente Noordoostpolder.

Hoogste cijfer

Er overleden vorig jaar iedere dag gemiddeld 128 mensen aan de gevolgen van kanker. In totaal overleefden bijna 47 duizend mensen de ziekte niet. Dat is iets meer dan een derde van alle sterfgevallen, zo blijkt uit de CBS-cijfers.

Kanker was daarmee wederom de meestvoorkomende doodsoorzaak in Nederland. In totaal overleden vorig jaar ruim 153 duizend mensen. Dat is het hoogste aantal in één jaar sinds 1996, het jaar waarin het CBS met de huidige tellingen begon. Dit komt vooral door de steeds verder toenemende vergrijzing in Nederland. Hart- en vaatziekten waren bij een kwart van de sterfgevallen de doodsoorzaak. Ziekten van het ademhalingsstelsel, denk aan COPD en astma, bij negen procent.