Kans op andere route belevingsvlucht door onweer

Uit de briefing van het KNMI blijkt dat in de loop van de dag plaatselijk enkele buien zich kunnen ontwikkelen, zo meldt het ministerie. Daar kan een klap onweer bij zitten. Desondanks lijkt het erop dat het grootste gedeelte van de vlucht daar geen last van zal hebben. Bij onweer kan het voorkomen dat het vliegtuig enigszins van de route moet afwijken. Daar waar dat aan de orde is en wat dat betekent voor beleving en meting, zal dit in het evaluatierapport worden weergegeven.