Kato en Ronald uit Zwolle geland uit Kaapstad, maar vast in toestel na paniek om nieuwe coronavariant: ‘Bizar dit’

Timmerman André uit Doornspijk wist het gelijk: ‘Weggooien is zonde, deze vondst heeft waarde’

Zomaar weggooien in de container? Nee, dat is zonde, vonden André Morren (Doornspijk) en Siem Zwanepol (Kampen) van Salverda Bouw uit ’t Harde toen zij bij een renovatie in Amsterdam een muurtekening van een spitfire zagen. De waarde werd goed ingeschat, want nu is de afbeelding op hout te zien in het Verzetsmuseum.

9:00