Kelshaw (13) verkoopt snoep omdat verzekering zijn operatie niet vergoedt: ‘Ik hoop dat veel mensen doneren’

Met video Botic van de Zandschulp neemt soepel eerste horde in Tel Aviv, ook Arantxa Rus wint, exit Tim van Rijthoven in Sofia

Botic van de Zandschulp is het indoortoernooi van Tel Aviv (hardcourt) uitstekend begonnen. De als vijfde geplaatste Nederlander klopte de Portugees João Sousa in twee sets: 6-2, 6-3. Novak Djokovic is in de Israëlische hoofdstad als eerste geplaatst.

14:30