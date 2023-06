Kenneth Vermeer naar PEC Zwolle • Veel geld voor herstel monument kankerpatiënten

Deuren staan open bij Deventer Molukkers: ‘In de boekjes wordt maar een klein stukje over ons verteld’

Stel je voor: je komt naar Nederland, met het idee om snel weer terug te gaan naar je thuis. In huis staat een grote legerkist klaar, zodat je snel kunt vertrekken. Maar de meeste Molukse Nederlanders bleven, en bouwden een leven op. In hun Deventer gemeenschapshuis vertelt Guusje Hatumena (76) over een turbulente geschiedenis. ,,Onze ouders hadden het heel moeilijk.’’