Kimi (13) droomde van een eigen paard, maar Rubia werd een regelrechte nachtmerrie

Een paar maanden geleden was het dan zover: Kimi en haar vader gingen Rubia ophalen bij een handelaar in Veenendaal. Ruim 7000 euro hadden haar ouders ervoor betaald, maar dat hadden ze er graag voor over: De 13-jarige was met dikke voldoendes hard op weg naar vwo 3, dus ze had haar eigen paard meer dan verdiend.