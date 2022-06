Kind zwaargewond na aanrijding in Angerlo, slachtoffer met traumahelikopter naar ziekenhuis gevlogen

Er kwamen meerdere ambulances en politiewagens naar de plek van het ongeluk, ook werd een mobiel medisch team ingevlogen met een traumahelikopter. Het kind is met de helikopter overgevlogen naar het Radboudumc in Nijmegen. Dat een slachtoffer met de helikopter wordt gebracht, is uitzonderlijk. Doorgaans rijdt de trauma-arts in de ziekenwagen mee.



Het kind werd aangereden door een auto. Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht door de verkeersongevallen analyse van de politie. De weg blijft afgesloten tot het onderzoek is afgerond.