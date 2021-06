Kinderen ernstig de dupe van personeelsproblemen bij Jeugdbescherming Gelderland

LEZERSREACTIES Lezers over de helmplicht voor snorfiet­sers: ‘Liever een paar platte haren dan mijn hersenen open en bloot op het wegdek’

31 mei Ongelukken met snorscooters leveren vaak zwaar hersenletsel op. Daarom heeft het kabinet vrijdag besloten dat snorfietsers volgend jaar een helm op moeten. Die helm is wel ‘een dingetje‘ merken ze in de scooterwinkel. En ook een aantal van onze lezers voelt zich in zijn vrijheid beperkt. ,,Er blijft nog weinig over, van wat we in dit land nog wel mogen.’’ Maar ook: ,,Snel invoeren, het kost levens.’’