Klimaatactivisten protesteren bloot in Naturalis bij ‘uitgestorven homo sapiens’ (en worden opgepakt)

In 2025 klimaatneutraal

,,De uitgestorven mammoet in Naturalis staat symbool voor wat ons te wachten staat als de uitstoot van broeikasgassen niet drastisch wordt teruggebracht” aldus woordvoerder van Extinction Rebellion Jelle de Graaf. De actiegroep wil dat de Nederlandse overheid ,,alles op alles zet om in 2025 klimaatneutraal te worden”.

,,Wij begrijpen de zorg van de klimaatactivisten”, laat het museum weten in een statement. ,,De biodiversiteit staat onder hoge druk, onder meer door klimaatverandering. De natuur zit te springen om meer aandacht en meer actie. Dat we de gedachte achter de actie begrijpen, wil niet zeggen dat we er ook gelukkig mee zijn.” Naturalis laat wel weten met de klimaatactivisten in gesprek te willen.