Koeien horen buiten, maar boer Rudie uit Luttenberg houdt ze vandaag uit protest binnen

,,Heb je een vergunning?” vraagt melkveehouder Rudie Freriks(57) aan een van zijn koeien die dralend voor het hek staat. Nee, dan mag je niet naar buiten vandaag. Hij grapt er een beetje over nu, maar hij snapt er helemaal niets meer van. ,,Absurd. Een koe buiten in de wei stoot minder ammoniak uit dan in de stal.” Hij is 30 jaar melkveehouder, zijn bedrijf is al 90 jaar in de familie. Ook zijn zoon wil het overnemen, maar wat is zijn perspectief? Dat vraagt Freriks zich af.