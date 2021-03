Korfbalclub treurt om Stephan (20) die overleed op sportveld: ‘Vol ongeloof en totaal verslagen’

video Slachtof­fer trekkeron­ge­luk wilde broer in Schuine­sloot helpen, maar opeens ging het vreselijk mis

7:58 Een 69-jarige man uit Hollandscheveld is vanmorgen om het leven gekomen bij een tragisch ongeval in een bos aan de Elimmerweg bij Schuinesloot. De man was in een kleine trekker bezig met werkzaamheden in het bos van zijn broer, op landgoed Het Lotter. Door nog onbekende oorzaak sloeg het voertuig achterover in een greppel langs het bospad, de bestuurder raakte bekneld en overleed ter plekke.