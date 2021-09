Kozijnenhandelaar blijft bebloed en met een tand minder in een bushokje achter na ritje in bestelbus

Rond vijf uur in de middag van 12 juni vorig jaar komt er een melding binnen bij de politie. In een bushokje in de buurt van Ambt Delden zit een man met de handen en het gezicht vol bloed, die zegt dat hij meegenomen is in een busje door een aantal mannen. De man, eigenaar van een bedrijf in kunststof kozijnen, mist ook nog eens een voortand.