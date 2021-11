Kraanarm vrachtwagen ramt viaduct: snelweg A27 deels dicht

Vraag bij het nieuws Verplicht vaccineren: kan dat eigenlijk wel? ‘Het is een paardenmid­del’

Als eerste land binnen de Europese Unie voerde Oostenrijk deze week een vaccinatieplicht in. Gaan we in Nederland ook die kant op en is dat überhaupt juridisch mogelijk? Oud-Rijssenaar Roland Pierik, rechtsfilosoof aan de Universiteit van Amsterdam en lid van de Gezondheidsraad, over het ultieme paardenmiddel van de coronabestrijding.

