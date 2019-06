Krant mogelijk later bezorgd: gratis e-paper op de website

Noa is 17 jaar geworden: ‘Ik word losgelaten omdat mijn lijden ondraag­lijk is’

8:07 Noa Pothoven is zondag overleden. Ze is 17 jaar geworden. In haar indrukwekkende biografie beschreef het meisje uit Arnhem op 16-jarige leeftijd dat het leven voor haar geen zin meer had.