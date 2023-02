Krijg jij te veel saus op je curryworst? ‘Bel meteen de politie’

Henk uit Nieuwleu­sen boos en verdrietig over staat van dit oude schuurtje van zijn ouders: 'Dit kan écht niet’

Heel boos is hij. Verdrietig zelfs. Als jongen liep Henk Zenderink (69) regelmatig tussen het jongvee in het 18de-eeuwse schuurtje van zijn ouders. Het Rijksmonument in hartje Hoge Hexel was perfect onderhouden. Dat het bouwwerk sinds de verkoop in 1996 elke dag verder instort, doet hem pijn. Nu doet hij nog één laatste poging om het monument te redden. „Die gemeente Wierden en de eigenaar moeten eens wakker worden geschud.”