Kritiek op coalitieakkoord Overijssel: ‘Lijkt op oude politiek in oud jasje’

Met video Politie slaat weer lastige kroegbezoe­kers in de boeien, al zijn het acteurs en studenten

Voor de tweede avond op rij was het onrustig in het Deventer uitgaanscentrum. De politie was met man en macht op de been om vervelende kroegbezoekers aan te spreken en nóg irritantere dronkenlappen in de boeien te slaan. Het gebeurde vanavond allemaal achter dranghekken op de Brink, zodat de argeloze wandelaar of toerist snel doorhad dat het om een oefening ging.