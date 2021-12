Kun je ziek worden als je dicht bij windmolens woont? ‘Sommige mensen gaan volledig naar de klote’

Gert Piening, Stegeren: heeft 10 windturbines vlak bij huis

,,Afgelopen nacht was het alsof mijn bed naast de startbaan van Schiphol stond. De wind blies onze kant op, het zoevende geluid van de windturbines was goed hoorbaar. Zoef, zoef, zoef, zoef. Het ging eindeloos door. Met het raam open slapen gaat niet meer.’’



,,De twee dichtstbijzijnde windturbines staan op 380 meter van ons huis. Er gaan dagen voorbij dat ik ze niet hoor. Behalve die vervelende bromtoon, die hoor ik iedere nacht. Het is een lage, donkere toon die me aan het denken zet: hoor ik hem nu wel of niet? Net genoeg om de slaap niet te kunnen vatten, heel vervelend.’’



,,Ik wil geen klager zijn, ben voorstander van de energietransitie en vind windturbines mooie machines, maar dat een aantal zó dicht op onze woning is geplaatst, vind ik echt schandalig.”