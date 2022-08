Laatste groet met grote voertuigen voor ernstig zieke Rutger (50): ‘Nu kan hij het zelf nog zien’

Vissen met Jan Jorritsma blikt terug op ‘Pieter Omtzigt, functie elders’: ‘We konden daar helemaal niets aan doen’

Grand Old Lady van de VVD Annemarie Jorritsma stopt volgend jaar als senaats-fractievoorzitter na 45 jaar politiek. ,,Ik wil niet tot mijn 78ste in de Eerste Kamer’’, vertelt ze aan onze politiek verslaggever in de rubriek Vissen met Jan. Daarnaast zegt ze dat Rutte minder aanwezig moet zijn bij Kamerdebatten. ,,Het risico is dat hij iedere keer krasjes oploopt.”

8:26