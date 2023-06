Landbouw heeft grote zorgen over stikstofplan Overijssel: ‘Neem geen onomkeerbare besluiten’

QUIZ Is het een wolf of een hond? Test hier of jij het verschil kunt zien!

Paniek maandag in Apeldoorn. Daar dachten bezoekers van een winkelcentrum dat er meerdere wolven over straat renden. Mensen vluchtten winkels in, maar van wolven bleek helemaal geen sprake. Hoe moeilijk is dat eigenlijk: een wolf van een hond onderscheiden? Kijk of het jou lukt in onderstaande quiz!