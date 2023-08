Lerarentekort speelt op: minder sollicitanten, meer inhuur. ‘Zal volgend jaar nog moeilijker zijn’

In 90 minuten van Londen naar New York? NASA werkt aan passagiers­jet die dat mogelijk moet maken

In iets meer dan anderhalf uur van Europa naar New York vliegen. Het is een droom voor reizigers aan beide kanten van de Atlantische Oceaan, zeker sinds de Concorde niet meer vliegt. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gelooft echter in een comeback van supersonisch vliegen en werkt aan een passagiersvliegtuig dat sneller én stiller dan ooit moet zijn. Nog dit jaar wordt de eerste testvlucht gemaakt, zo meldt de Amerikaanse nieuwszender ‘CNN’.