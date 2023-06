Lezers helpen lezers: 24-delige encyclopedie aangeboden • schapenscheerder gezocht

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Encyclopedie aangeboden

Aangeboden: de 24-delige Grote Spectrum Encyclopedie. Deze encyclopedie is gratis op te halen in Ommen.

sjoekehuismans1@gmail.com

Doos met tijdschriften

Voor de liefhebber heb ik een sinaasappeldoos vol exemplaren van National Geographic staan. Het gaat om 35 nummers vanaf 2006. De tijdschriften verkeren in goede staat en de doos is aangevuld met informatieve land- en zonnestelselkaarten die in de National Geographic stonden. De doos met tijdschriften is gratis op te halen in Eerbeek en graag alles in één keer meenemen.

06-52662499

Schapenscheerder gezocht

Wie wil er in ruil voor een kaart voor het festival Mañana Mañana mijn twee schapen scheren? De schapen heten Co en San en staan in Laren (Gld.).

06-301919127

Zonneboiler gevraagd

Ik ben op zoek naar een zonneboiler van het merk Solahart, zoals er in de Apeldoornse wijk Osseveld veel op de daken staan. Ik woon zelf in Loenen en kom de zonneboiler gratis demonteren.

pbleijsw@caiway.nl

Speelgoed in Ugchelen

Aangeboden: verschillend speelgoed voor de wat jongeren kinderen. Het gaat om onder andere een poppenhuis, schooltje, poppenkast, letterplankje, leesboekjes en vingerpopjes. Misschien geschikt voor opa’s of oma’s waar af en toe een kleinkind langskomt? Voor wie er interesse heeft is het speelgoed gratis af te halen Ugchelen.

055-8444829

Wie heeft er belangstelling voor dit speelgoed?

Gisteren

Trouwring kwijt

In de periode van woensdag 17 mei tot en met maandag 29 mei ben ik tijdens een kampeervakantie op camping De Vos in Lemelerveld mijn trouwring verloren. Tijdens deze vakantie hebben wij in het gebied tussen Lemelerveld en Ommen gefietst en gewandeld. In de trouwring staan de naam ‘Anneke’ en de datums ‘21-03-1984’ en ‘05-10-1984’. Heeft iemand mijn trouwring gevonden?

h.drolenga@kpnmail.nl of 06-36201958

Schappen aangeboden

Aangeboden: een aantal schappen van Lundia. Ik heb vier schappen liggen die aan de ene kant 40 centimeter diep zijn en aan de andere zijde 60 centimeter diep. Deze schappen zijn 50 centimeter breed. Verder heb ik tien schappen van 40 centimeter diep en 50 centimeter breed, vier schappen van 40 centimeter diep en 80 centimeter breed, twee schappen van 60 centimeter diep en 80 centimeter breed en één schap van 60 centimeter diep en 100 centimeter breed liggen. Ook heb ik nog enkele bureauplanken in verschillende formaten en enkele staanders staan. Deze staanders zijn soms een beetje verzaagd. Dit alles is gratis op te halen in Zwolle.

raymondnagelmaeker@gmail.com

Knuffel gevonden

Op zondag 28 mei (eerste pinksterdag) heb ik in Twello een knuffeltje gevonden. Wie is zijn of haar knuffel verloren?

06-30804728

Deze knuffel werd gevonden in Twello.

Stenen in Twello

Gratis af te halen in Twello: ongeveer 40 m2 aan trommelstenen. Deze stenen zijn 30 bij 20 bij 6 centimeter groot. Ik heb ook nog ongeveer 15 meter aan opsluitbanden liggen.

dnijland@hetnet.nl

Foto van ereboog gezocht

Ik ben op zoek naar een foto die tijdens de bevrijding in mei 1945 gemaakt is bij een ereboog in Apeldoorn-Noord. Deze boog stond aan het begin van de Oude Zwolse weg - ter hoogte van het toenmalige café Van Neck - op de hoek met de Zwolseweg. Het kan ook zijn dat deze foto gemaakt is tijdens de eerste verjaardag van koningin Wilhelmina na de bevrijding. Wellicht zijn er lezers van de Stentor die in het bezit zijn van deze foto. Ik ben als kleine jongen namelijk te zien op deze foto en misschien kan ik een kopie van deze foto krijgen.

j.rooks1@kpnmail.nl of 055-8434533

Eetkamerstoelen aangeboden

Wie kan ik blij maken met tien eetkamerstoelen? De stoelen hebben een hoge rugleuning, zijn bekleed met donkerbruine stof en hebben een lederen hoofdstukje. De stoelen zijn gratis op te halen in de omgeving van Zutphen en het liefst alle tien de stoelen tegelijk meenemen.

06-20253742

Tekst gaat verder onder de foto

Aangeboden: tien van deze eetkamerstoelen.

Eergisteren

Bril verloren

Op dinsdag 23 mei ben ik een brillenkoker met bril verloren. Dit is gebeurd op het fietspad langs de Vecht van station Dalfsen naar Berkum of het fietspad in de richting van het centrum van Zwolle. Het gaat om een grijze brillenkoker en een donker gekleurde bril van het merk Theo. Heeft u mijn bril gevonden? Dan kunt u contact met mij opnemen. De eerlijke vinder wordt beloond.

06-29485326

Post voor jarige oma

Een eenzaam omaatje zou het heel leuk vinden om voor haar verjaardag wat leuke post te krijgen. Op maandag 5 juni wordt zij namelijk 85 jaar. Wie stuurt haar een kaartje? Het adres is: Jarige oma, Kleine Kolonieweg 51, 8075PB in Elspeet.

Vlinderboek gevraagd

Wie kan mij blij maken met het boek Vlinders & andere insecten in Nederland. Het gaat om een boek van de Postcode Loterij en in de omgeving van Vorden kom ik het graag ophalen.

06-18218603

Fietsvrienden gezocht

In de omgeving van Apeldoorn-Zuid, Beekbergen en Ugchelen ben ik op zoek naar een toerfietsclubje om mee te fietsen. Bij voorkeur een club die op zaterdagochtend ritjes van ongeveer 60 kilometer rijdt voor de gezelligheid en niet om de snelheid.

06-21712020

Stenen aangeboden

Aangeboden: 12 vierkante meter aan betonklinkers in een heidekleur en één big bag met blauwgrijze zwerfkeien. De stenen zijn gratis af te halen in Heeten.

06-21648370

Bril kwijtgeraakt

Op maandag 29 mei ben ik mijn brillenkoker verloren in Raalte. Dit is gebeurd in het gebied tussen de straten Melisse, Westdorplaan en de Drosteweg. Het gaat om een zwarte brillenkoker van het merk Ray Ban met daarin een blauwe multifocale bril van het merk LOOK. Heeft iemand mijn bril gevonden? Ik zou hem namelijk heel graag weer terug willen hebben.

06-19797592

Heeft iemand deze brillenkoker gevonden in Raalte?