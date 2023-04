Lezers helpen lezers: afstandsbediening voor Auping gezocht • boeken over poppen aangeboden

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Overhemd en colbert aangeboden

Wie heeft er belangstelling voor een nieuw overhemd van het merk Jack Wolfskin. Het gaat om een blauw en wit geruit overhemd in maat 44/46. Ik heb ook nog een lichtgrijs colbert van het merk Angelo liggen dat erg weinig gedragen is. Eveneens in maat 44/46. U mag het overhemd en het colbert op komen halen in ruil voor een paar geraniums voor op het balkon.

038-4548617

Gratis grind

Gratis af te halen in Brummen: grind uit onze achtertuin. Wel graag even helpen met scheppen.

06-22163429

Afstandsbediening voor bed

Wie kan mij helpen aan deze afstandsbediening voor een bed van Auping bed? De afstandsbediening is circa 30 jaar oud en nergens meer te koop. Zelf Auping kan mij er niet aan helpen. Wie heeft er nog zo’n afstandsbediening?

06-16368484

Volledig scherm Gezocht: deze afstandsbediening voor een bed van Auping. © Eigen foto

Bankje voor in de tuin

Ik ben op zoek naar een kuststof tuinbankje voor drie personen. Mocht u er eentje over hebben dan hoor ik het graag. Het liefst in de omgeving van Gramsbergen en Hardenberg. Ik kan het bankje zelf eventueel wel netjes maken.

0524-562042

Boeken en poppen in Zwolle

Welke poppenliefhebber heeft belangstelling voor een aantal poppenboeken? Ook heb ik nog twee standaards voor poppen staan en een nonnenpop. Dit alles is zou ik graag willen ruilen voor iets. Waarvoor, daar komen we wel uit. Ik woon zelf in Zwolle.

038-4548617

Volledig scherm Aangeboden: deze poppenboeken. © Eigen foto

Gisteren

Radiobulletins

Wie heeft er belangstelling voor oude radiobulletins? Het gaat om bulletins van 1959 tot 1995. De bladen zijn gebundeld en op te halen in Zwolle-Zuid.

038-4650785

Donald Duck gezocht

Ik ben op zoek naar een Donald Duck uit 1999. Het gaat om nummer 48. Wie kan mij helpen? Graag in een omtrek van 5 kilometer rondom Zwolle.

van_heerde@hotmail.com

Armband gevonden

Op 25 april heb ik in Harfsen een zilveren en leren armband gevonden. De rechtmatige eigenaar mag de armband op komen halen bij mij.

knutselaar4@hotmail.com

Volledig scherm Wie is deze armband verloren? © Eigen foto

Cassettebandjes aangeboden

Aangeboden: verschillende cassettebandjes en dvd’s. Het gaat om opnames van onder andere Arbeidsvitamine uit jaren 70 en 80. Alles is gratis op te halen in Apeldoorn.

tijhuis123@Kpnmail.nl

Gebouwen voor modelspoorbaan

Wie kan er nog wat gebouwtjes gebruiken voor zijn of haar H0-modelspoorbaan? Ik heb er een aantal die gratis zijn op te halen in Apeldoorn.

06-21186228

Sjaal gezocht

Ik ben op zoek naar een sjaal van La Ligna. Ik ben mijn sjaal kwijtgeraakt en deze is niet meer te koop in de winkel. Mocht je de sjaal hebben liggen en niet meer gebruiken dan koop ik de sjaal heel graag van je over.

06-20524620 of popajopa@hotmail.com

Volledig scherm Gezocht: deze sjaal van La Ligna. © Eigen foto

Eergisteren

Boeken over Diepenveen

Ik ben in 1968 in Diepenveen komen wonen. Ik ben daarom op zoek naar boeken over Diepenveen vanaf 1960 - iets eerder mag ook - en daarna. Misschien heeft u boeken over Diepenveen en wilt u ze aan mij kwijt. Indien nodig wil ik daar ook een vergoeding voor geven. Zelf woon ik inmiddels in Deventer.

katjabruijnes@hotmail.com

Planten voor vijver gevraagd

Wie heeft er in de omgeving van Steenwijk nog platen voor een vijver beschikbaar? Ik kom ze graag bij u ophalen.

0521-513285 of wwclarisse@icloud.com

Autosleutel gevonden

Afgelopen zondag vond ik in het bos achter het tolhuis aan de Groenendaalseweg in Loenen een autosleutel. Wie is deze sleutel verloren?

ellen.mateman@gmail.com

Volledig scherm Deze autosleutel werd gevonden in Loenen. © Eigen foto

Eetkamertafel aangeboden

Gratis af te halen in Meppel: een eetkamertafel met een bovenblad van massief notenhout. De tafel is 90 bij 180 centimeter groot en de poten zijn afschroefbaar.

0522-475764

Armband verloren

Tijdens een wandeling over de Zandweerd in Deventer ben ik op tweede paasdag mijn zilveren dubbeltjes-armband verloren. Heeft iemand deze armband gevonden?

06-41114620

Sleutels gevonden in Wijhe

Bij de bibliotheek aan de Kerkstraat in Wijhe heb ik twee sleutels gevonden. Wie mij kan vertellen welke hanger er aan de sleutels zit, kan een mail sturen om de sleutels op te halen.

jos.kruitbos@home.nl

Volledig scherm Wie is deze sleutels verloren in Wijhe? © Eigen foto