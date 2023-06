Lezers helpen lezers: Albums van Guust Flater gezocht • tas gevonden in Apeldoorn

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vandaag

Houder voor Air Pods

Wie heeft afgelopen vrijdagmorgen zijn houder voor de Air Pods in de trein tussen Apeldoorn en Deventer laten liggen? Als je mij kunt vertellen bij welk station je bent uitgestapt, dan kun je contact opnemen.

06-12933764

Albums van Guust Flater gezocht

Wie kan mij helpen aan één of meerdere stripalbums van Guust Flater? Ik ben op zoek naar de volgende albums: Guust 50 (1957-2007), De Biodiversiteit volgens Flater, Wapenstokken, fluitjes en een reuzenlolly, Flaters verjaardag (2017), Flater kampioen en Flaters in de aanbieding. Over de prijs worden we het wel eens.

richardapeldoorn@outlook.com

Baantjer in Wijhe

Aangeboden: verschillende dvd’s, waaronder enkele dvd’s van Baantjer. De dvd’s zijn gratis op te halen in Wijhe.

0570-522923

Oud-collega’s gezocht

Was u in de jaren ’60, ’70 of ’80 werkzaam bij RAET Arnhem en bent u nog geen deel van de groep oud-collega’s die jaarlijks bij elkaar komt? Dan bent u van harte welkom. We komen sinds 2011 elk jaar rond de kerstperiode bij elkaar om, onder het genot van een hapje en drankje, het reilen en zeilen van eenieder te bespreken. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met Henk Wolters.

0481-373918 of famhwolters@hetnet.nl

Tas gevonden

In de prullenmand aan de Jhr. Mr. G.W. Molleruslaan in Apeldoorn heb ik een tas van Longchamp (zonder inhoud) gevonden. Weet u de kleur en de grootte van de tas? Dan kunt u deze tas op komen halen.

055-5219451

Boek aangeboden

Wie heeft belangstelling voor het boek Arbeidsvreugd voor de jeugd uit de jaren ’30? De auteurs van het boek zijn Jac. Oskam en K. Pijlman en het boek is een uitgave van de Bijbel Kiosk Vereniging Amsterdam. Het boek is af te halen in Zwolle.

tineke.berends@icloud.com

Spiegel in Twello

Aangeboden: een face geslepen spiegel met lijst. De spiegel is 165 bij 85 centimeter groot en gratis af te halen in Twello.

06-40966681

Gisteren

Damesjack gevonden

Op het fietspad nabij de Reevesluis - tussen Kampen en Elburg - heb ik op vrijdag 9 juni een damesjack gevonden. Het gaat om een jack in de maat 40-42 met in de zak een bril en een sleutel. De eigenaar van dit jack mag contact opnemen.

de_zuiderwaard@hotmail.com

Materiaal voor expositie

Voor een expositie in de Plaskerk in Raalte tijdens de Stöppelhaene zoeken we materialen, voorwerpen, boekjes en foto’s met betrekking tot het onderwijs in Raalte. Het gaat daarbij om de lagere school en het vervolgonderwijs in de gemeente Raalte. Ook zijn we op zoek naar film- en fotomateriaal over dit onderwerp. Heeft u wat liggen? Dan kunt u contact opnemen met Tonny Nijboer.

06-57191057 of ahjjnijboer@gmail.com

Bouwtekening voor vaartuig

Gezocht: een bouwtekening van een bomschuit of andere platbodem. Ik wil namelijk graag wat met mijn vrije tijd doen.

Thijs1950@gmail.com.

Poppen gezocht

Voor een dorpsfeest ben ik op zoek naar drie modepoppen of alleen de hoofden van deze poppen. De poppen hoeven er niet mooi uit te zien, want het is voor de straatversiering. Wie kan mij aan deze poppen helpen? Het liefst in de omgeving van Meppel.

0522-442324

Houder voor hemeltje gezocht

Wie kan mij helpen aan een houder om een hemeltje aan een babyledikantje te maken? Het gaat om twee stokken met een hoek van 90 graden, maar deze is helaas niet meer te koop.

jane.voskamp@gmail.com

Hanger gevonden

In het winkelcentrum in Colmschate heb ik een hanger gevonden. Wie is deze hanger verloren?

06-19814429

Wie is deze hanger verloren?

Eergisteren

Armband gevonden

In Hattem heb ik een schakelarmband gevonden. Bent u een armband verloren en weet u het merk op te noemen? Dan kunt u contact opnemen.

038-4443938

Dvd’s in Wijhe

Wie heeft er belangstelling voor 5 dvd’s van Charlie Chaplin? De dvd’s zijn gratis op te halen in Wijhe.

0570-522923

Kaartje om ‘leven te vieren’

Op woensdag 14 juni wordt mijn man Marcel 60 jaar oud. Vorig jaar dachten we tot tweemaal toe dat hij dat niet zou halen. Om het leven te vieren wil ik hem graag verrassen en daarvoor vraag ik uw hulp. Zou u Marcel een kaartje willen sturen voor zijn verjaardag? Het adres is: Marcel Post, Morgenster 8, 8271 DN in IJsselmuiden.

Lamp gezocht

Ik ben op zoek naar een oud type Rowenta Sunray straallamp van 1800W of een zogenoemde trekschakelaar voor dit type lamp. Wie kan mij hieraan helpen? Het liefst in de omgeving van Kampen.

038-3311942

Zoektocht naar film

Ik ben op zoek naar de film The Parent Trap uit 1961, met in de hoofdrol Hayley Mills. Heeft iemand deze film - origineel of opgenomen - nog liggen? Het liefst op dvd, maar op VHS-videoband mag ook. Graag met ondertiteling, maar dat is geen must. Ik woon zelf in Zwolle-Zuid.

06-16090639

Fietshelm gevonden

Wie is zijn fietshelm kwijtgeraakt? Ik vond de helm aan de Wissinkweg in Mariënheem. Als u mij kunt vertellen welke kleur de helm heeft en welke kleur de binnenkant van de helm heeft, dan kunt u de fietshelm op komen halen.

06-53576762

Insectenvanger gezocht

Ik ben op zoek naar een insectenvanger. Wie kan mij vertellen waar deze insectenvanger te koop is?

06-53998847

Wie weet waar deze insectenvanger te koop is?