Lezers helpen lezers: armband en fietshelm gevonden • zoektocht naar film uit 1961

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Hieronder vind je de inzendingen. Deze vullen we dagelijks aan. Na drie dagen verdwijnt de inzending. Meedoen kan door te mailen naar lezershelpenlezers@destentor.nl.

Vandaag

Armband gevonden

In Hattem heb ik een schakelarmband gevonden. Bent u een armband verloren en weet u het merk op te noemen? Dan kunt u contact opnemen.

038-4443938

Dvd’s in Wijhe

Wie heeft er belangstelling voor 5 dvd’s van Charlie Chaplin? De dvd’s zijn gratis op te halen in Wijhe.

0570-522923

Kaartje om ‘leven te vieren’

Op woensdag 14 juni wordt mijn man Marcel 60 jaar oud. Vorig jaar dachten we tot tweemaal toe dat hij dat niet zou halen. Om het leven te vieren wil ik hem graag verrassen en daarvoor vraag ik uw hulp. Zou u Marcel een kaartje willen sturen voor zijn verjaardag? Het adres is: Marcel Post, Morgenster 8, 8271 DN in IJsselmuiden.

Lamp gezocht

Ik ben op zoek naar een oud type Rowenta Sunray straallamp van 1800W of een zogenoemde trekschakelaar voor dit type lamp. Wie kan mij hieraan helpen? Het liefst in de omgeving van Kampen.

038-3311942

Zoektocht naar film

Ik ben op zoek naar de film The Parent Trap uit 1961, met in de hoofdrol Hayley Mills. Heeft iemand deze film - origineel of opgenomen - nog liggen? Het liefst op dvd, maar op VHS-videoband mag ook. Graag met ondertiteling, maar dat is geen must. Ik woon zelf in Zwolle-Zuid.

06-16090639

Fietshelm gevonden

Wie is zijn fietshelm kwijtgeraakt? Ik vond de helm aan de Wissinkweg in Mariënheem. Als u mij kunt vertellen welke kleur de helm heeft en welke kleur de binnenkant van de helm heeft, dan kunt u de fietshelm op komen halen.

06-53576762

Insectenvanger gezocht

Ik ben op zoek naar een insectenvanger. Wie kan mij vertellen waar deze insectenvanger te koop is?

06-53998847

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Wie weet waar deze insectenvanger te koop is? © Eigen foto

Gisteren

Sleutel gevonden

Op donderdag 8 juni heb ik op de Prins Willem-Alexanderlaan in Apeldoorn een sleutel gevonden. Aan de sleutel zit een sleutelhanger en de eigenaar weet hoe de hanger met label eruit ziet. Hij of zij kan mij bellen.

06-41200414

Leden voor schrijfclub gezocht

Vind je het leuk om verhalen te schrijven en deze te delen met anderen? Kom dan bij onze schrijfclub. Wij zijn actief in de omgeving van Ommen, Dalfsen en Heino en komen één keer per maand bij elkaar om naar elkaars verhalen te luisteren. Wil je meer weten? Dan kun je contact opnemen.

Truusrit@gmail.com

Boeken en agenda van loterij

Aangeboden: de boeken Bomen & struiken in Nederland, Vlinders & andere insecten in Nederland en de Voordeelagenda 2023, allen van de Postcode Loterij. De boeken en de agenda zijn gratis op te halen in Wilp en graag alle drie tegelijk meenemen.

Heja.veldhoen@kpnmail.nl

Serre gezocht

Ik ben op zoek naar een serre van maximaal 7 meter lang en 5 meter breed. De serre mag eventueel dus ook kleiner zijn. Over de prijs worden we het wel eens.

06-48459971

Plaatjes van corso gevraagd

Gezocht: stickers van het bloemencorso in Vollenhove. Je kunt deze stickers verzamelen bij de Plus in Vollenhove en de plaatjes worden nog tot 24 juni uitgegeven. Heeft u een aantal dubbele plaatjes of doet u er niets meer mee? Dan zou ik de plaatjes graag willen hebben. Ik heb eventueel ook een aantal dubbele plaatjes om te ruilen.

0527-291465

Damesvest gevonden

Afgelopen zondag heb ik een blauw damesvest (maat L) gevonden op het fietspad in de buurt van het kanaal tussen Deventer en Raalte. Het vest lag tussen knooppunt 89 en 97, naast het militaire terrein. Ben je dit vest verloren? Dan kun je contact opnemen.

plataan@home.nl

Eergisteren

Bed aangeboden

Aangeboden: een elektrisch verstelbaar eenpersoonsbed. Het bed is gratis af te halen in Lochem.

06-55865970

Poppen gezocht

Voor een dorpsfeest ben ik op zoek naar drie modepoppen of alleen de hoofden van deze poppen. De poppen hoeven er niet mooi uit te zien, want het is voor de straatversiering. Wie kan mij aan deze poppen helpen? Het liefst in de omgeving van Meppel.

0522-442324

Meditatiebankje

Aangeboden: een meditatiebankje. Het bankje is gratis op te halen in Dalfsen.

0529-431879

Fotoboek gezocht

Ik ben op zoek naar een fotoboek van Nieuw Heeten. Dit boek werd uitgegeven door de Plus in Heeten. Het boek hoeft niet compleet te zijn want de foto’s heb ik. Kan iemand mij aan dit boek helpen? Ik woon zelf in Hoonhorst.

06-18943235

Tijdschrift over treinen

Gevraagd: oude jaargangen van RAIL Magazine, het liefst in de omgeving van Zutphen en Apeldoorn. Mocht u oude nummers van dit tijdschrift thuis hebben liggen en doet u hier niets meer mee, dan heb ik wel interesse om ze te lezen.

Jansen1950@gmail.com of 06-23924665

Postzegels aangeboden

Welke verzamelaar heeft er belang bij een aantal postzegels?

truuszwep@hotmail.com

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Wie heeft er belangstelling voor deze postzegels? © Eigen foto