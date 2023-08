Lezers helpen lezers: armband gevonden in Kapel Hoog Soeren • lp’s met klassieke muziek aangeboden

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Hieronder vind je de inzendingen. Deze vullen we dagelijks aan. Na drie dagen verdwijnt de inzending. Meedoen kan door te mailen naar lezershelpenlezers@destentor.nl.

Vandaag

Bril gevonden door hond

Onze hond heeft een bril gevonden, waarschijnlijk bij D’n Brummel in Geesteren (Gld). De bril is blauw gespikkeld. Wie is deze bril verloren?

ej.harkink@hetnet.nl

Boek gezocht

Ik ben op zoek naar een boek uit 1953 met de titel Feest in de Mussenstraat. Dit boek is geschreven door M.A.M. Renes-Holdingh. Mocht u dit boek hebben liggen, dan kunt u mij er erg blij mee maken.

06-41131476

Stellingkast aangeboden

Wie komt onze Lundia stellingkast ophalen? De kast is 2,10 meter hoog, 2,10 meter breed, 40 centimeter diep, bijna onverslijtbaar en praktisch. Graag zelf demonteren en vervoeren. De kast is op te halen in Apeldoorn en een VVV-bon in ruil voor de kast zou leuk zijn.

ernawildeman@gmail.com

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Aangeboden: een stellingkast van Lundia. © Eigen foto

Broodkast in Epe

Aangeboden: een licht eiken bergmeubel. Het gaat om een broodkast met twee deuren, twee lades, vier legplanken en een binnenlade. De kast verkeert in perfecte staat en is 190 centimeter hoog, 140 centimeter breed en 45 centimeter diep. De kast is in ruil voor een bos bloemen op te halen in Epe.

06-20746483

Bres boekjes aangeboden

Voor de liefhebber heb ik een serie Bres boekjes liggen. Het gaat om de nummers 1 tot en met 197. De boekjes zijn gratis af te halen in Kampen.

038-3313285

Lp’s met klassieke muziek

Aangeboden: ongeveer 60 lp’s voor de liefhebber van klassieke muziek. Het gaat om muziek van onder meer Mozart, Grieg, Beethoven, Tsjaikovski en Chopin. De lp’s zijn gratis af te halen in Apeldoorn.

055-5788844

Armband gevonden

In de Kapel Hoog Soeren heb ik een zilverkleurige armbandje met goudkleurige details gevonden. Als u kunt vertellen uit welk materiaal dit sieraad bestaat en waarom en op welk moment u in de kapel was, dan kunt u contact opnemen.

inekoridon48@gmail.com

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Wie is deze armband verloren? © Eigen foto

Gisteren

Doos met knopen

Aangeboden: een doos met knopen, voor de liefhebber. De knopen zijn gratis op te halen in Laren (Gld).

06-14739675

Trouwring verloren

Tot mijn verdriet ben ik mijn gouden trouwring met steentje en inscriptie verloren. Dit is waarschijnlijk gebeurd tijdens het zwemmen aan het Heerderstrand. Heeft u de ring gevonden en brengt u deze terug, dan maakt u mij erg blij. Daar hoort ook een vindersloon bij.

06-83484687

Magnolia boom gevraagd

Wie kan mij in de omgeving van Zwolle helpen aan een Magnolia boom van 2 á 3 meter groot op stam?

06-15515255

Koffertjes in Zutphen

Aangeboden: één, twee of zelfs drie koffertjes van de Postcode Loterij. De koffertjes zijn niet gebruikt en gratis op te halen in Zutphen.

h.wierink@gmail.com

Verzamelaar zoekt prentjes

Ik verzamel nog steeds devotieprentjes en oudere bidprentjes. De nieuwere bidprentjes ruil ik met meerdere mensen in mijn circuit. Prentjes worden dus nooit weggegooid. Liggen er nog prentjes in de weg? Laat het even weten. Ik woon zelf in Raalte.

piet.pont@planet.nl

Armband gevonden

In de Oranjerie in Apeldoorn heb ik een armband van Pandora gevonden. Wie is deze armband verloren?

06-53864433

Beeldje gezocht

Gezocht: een beeldje van een zittend jongetje en/of meisje. De beeldjes zijn ongeveer 25 centimeter groot. Ik woon zelf in Hardenberg.

gwoelders@hotmail.com

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Gezocht: een soortgelijk beeldje van een zittend jongetje of meisje (links) en de gevonden oordopjes. © Eigen foto

Oordopjes gevonden

Aan de Bosweg in Apeldoorn heb ik oordopjes van Apple gevonden. Weet u welke tekst er op de andere zijde van het hoesje staat? Dan kunt u contact opnemen.

frankvanklink@icloud.com

Eergisteren

Museumjaarkaart verloren

In Apeldoorn ben ik mijn museumjaarkaart verloren. Deze staat op naam van C.J. De Grip. Heeft u mijn museumjaarkaart gevonden? Dan graag even bellen.

06-12672935

Planken aangeboden

Aangeboden: vijf (boeken)planken. Het gaat om MDF-planken van 113 bij 27 bij 2,5 centimeter groot, met profielrand en een kersenkleur. De planken zijn gratis op te halen in Zutphen.

erik.en.jane@gmail.com

Standaard voor banden

Gratis af te halen in Ugchelen: een bandenstandaard voor vier banden. Deze standaard is verrijdbaar en is in goede staat.

06-18876531

Trampoline voor kleinkinderen

Is er nog iemand die een trampoline heeft staan waar niet meer op wordt gesprongen? U kunt onze kleinkinderen er een groot plezier mee doen. Het liefst in de omgeving van Apeldoorn.

omaindekrant@gmail.com

Horloge verloren

Op 18 juli ben ik in Hattemerbroek een dameshorloge verloren. Ik ben het horloge verloren op de Wezepsche Heide, in de omgeving van de Keizersweg en Hanesteenseweg. Het gaat om een horloge van het merk Cluse in de kleur grijs/antraciet.

06-31324393

Theetafeltje en tin

Aangeboden: een eiken theetafeltje met tinnen toebehoren, vier tinnen liter maten en een tinnen kaarsenstandaard. Dit is alles is in ruil voor een bos bloemen af te halen in Heino.

06-36257297

Volledig scherm Het theetafeltje met tinnen toebehoren. © Eigen foto