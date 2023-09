Lezers helpen lezers: armband gevonden in Zwolle • fietsendrager aangeboden

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Hieronder vind je de inzendingen. Deze vullen we dagelijks aan. Na drie dagen verdwijnt de inzending. Meedoen kan door te mailen naar lezershelpenlezers@destentor.nl.

Vandaag

Fietsendrager in Apeldoorn

Aangeboden: een fietsendrager voor twee fietsen van het merk Bosal Tourer, inclusief gebruiksaanwijzing. De fietsendrager is weinig gebruikt en verkeert in goede staat. De fietsendrager is op te halen in Apeldoorn en een cadeau- of boekenbon zou fijn zijn.

055-5212095

Stallingsruimte

In Deventer heb ik nog een stallingsruimte beschikbaar voor een maximale hoogte van 2,10 meter.

jose-ellenbroek@hotmail.com

Tas aangeboden

Aangeboden: een bijzondere handtas uit de jaren ‘50. De tas is crèmekleurig en ziet er keurig uit. Ook de voering is heel. De tas is in ruil voor een bloemenbon op te halen in Deventer.

riakuijper@live.nl

Hazelnoten rapen

Heeft u een hazelnootstruik en gebruikt u de hazelnoten niet? In de omgeving van Deventer-Noord en Diepenveen kom ik ze graag rapen.

06-40923700

Stoelen in Ugchelen

Aangeboden: vier degelijke champagnekleurige kunststof stoelen. De stoelen zijn gratis op te halen in Ugchelen.

06-45046497

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De aangeboden stoelen en de gevonden armband. © Eigen foto

Armband gevonden

Wie is er op het station van Zwolle een armband verloren? Als je weet welke letters er aan de armband hangen dan kun je contact opnemen.

Louwe.r.wiersma@wxs.nl

Gisteren

Boterhambordjes gevraagd

Om mijn boerenbont servies aan te vullen, ben ik op zoek naar vier of zes boterhambordjes. Ook ben ik op zoek naar een Butagasstel. Het liefst in de omgeving van Nunspeet.

0341-260415

Eettafel in Heeten

Aangeboden: een antieke ovalen eettafel van massief eikenhout. Het blad van de tafel is 120 bij 84 centimeter meter groot en de tafel is 73 centimeter hoog. U kunt de tafel gratis op komen halen in Heeten.

06-34147271 of lindworm@home.nl

Opnieuw contact gezocht

Wil de meneer, uit de omgeving van Nieuwleusen, die mij belde over een weidetoegangshek, nogmaals contact met mij opnemen? Toen ik mijn agenda opzocht is de verbinding verbroken, mogelijk vanwege het onhandig wegleggen van mijn telefoon.

0529-452769 of Petergijsbregt@kpnmail.nl

Buggy gevraagd

Deze trotse opa en oma mogen met de kleinkinderen op stap. Hiervoor zijn wij op zoek naar een buggy. Het liefst eentje met drie grote wielen. Wij wonen in Heeten.

06-21648370

Dakdragers voor Kia

Ik ben op zoek naar dakdragers voor mijn Kia Venga uit 2013. Heeft iemand dakdragers die geschikt zijn voor deze auto? Ik woon in Hattem.

j.wigbers@planet.nl of 06-47801917

TL-lamp voor kampeerders

Aangeboden: een tl-lamp voor in een caravan of tent. Deze tl-lamp is gratis op te halen in Zwolle.

06-33770969

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Deze tl-lamp is op te halen in Zwolle. © Eigen foto

Eergisteren

Koker met sigaren vergeten

Bij de schuil- en zitgelegenheid aan de Dommelerdijk in Kringsloot-Oost ben ik mijn bruine koker met sigaren vergeten mee te nemen. Op de koker staat ‘Je maintiendrai’. Heeft iemand deze gevonden?

schuurman-biljard@sallandxs.net

Personen gezocht

Wie kan mij helpen met het vinden van een vader en een zoon die leren meubels herstellen? Zij wonen in Emst, maar ik ben hun namen vergeten.

boonvaassen@ziggo.nl

Knopen gevraagd

Heeft iemand nog knopen voor mij? Dit mogen zowel grote als kleine knopen zijn. Ik gebruik ze om kussentjes op te pimpen. Het liefst in de omgeving van Ugchelen.

nellymarkies@hotmail.com

Oorsteker gevonden

Op donderdag 7 september heb ik op de hoek van het hoek Zandweteringpad en de Campus in Zwolle een gouden oorsteker gevonden. Weet jij welke inscriptie er op de steker gegraveerd is? Dan kun je contact opnemen.

Margreethvanderwoude@gmail.com

Kaarten voor 50PlusBeurs

Wie kan ik blij maken met twee gratis kaarten voor de 50PlusBeurs in Utrecht op 15 september? Door omstandigheden kan ik zelf niet gaan. In woon in Zwolle dus u kunt de kaarten ophalen of ik kan ze opsturen.

Pebbel24@icloud.com

Fietsendrager in Harderwijk

Aangeboden: een Twinny Load fietsendrager. De fietsendrager is in ruil voor een bloemenbon op te halen in Harderwijk.

Gerdavantgoor@gmail.com

Volledig scherm Deze fietsendrager is in ruil voor een bloemenbon op te halen in Harderwijk. © Eigen foto