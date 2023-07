Lezers helpen lezers: armband verloren tijdens wandeling • knooppuntenteller gevraagd

Elke dag vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Hieronder vind je de inzendingen. Deze vullen we dagelijks aan. Na drie dagen verdwijnt de inzending. Meedoen kan door te mailen naar lezershelpenlezers@destentor.nl.

Vandaag

Knooppuntenteller gevraagd

De knooppuntenteller voor mijn fiets is gestolen en deze is helaas niet meer verkrijgbaar. Heeft iemand nog een knooppuntenteller van de ANWB liggen waar u niets meer mee doet? Dan zou ik hem graag overnemen. U kunt mij er een groot plezier mee doen.

06-81166866 of rinusmeijer2007@gmail.com

Oude papieren

Ik ben op zoek naar oude papieren, etiketten, persoonsbewijzen en dergelijke. Ik woon zelf in Zwolle maar betaal ook graag de verzendkosten voor het opsturen.

06-37451064

Waterkaart

Aangeboden: een waterkaart van Weesp. Deze kaart is waarschijnlijk 90 jaar oud en gratis op te halen in Kampen.

06-51846340

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Af te halen in Kampen: een waterkaart van Weesp. © Eigen foto

Barkruk gevraagd

Ik ben op zoek naar een barkruk met één of meerdere leuningen. Heeft u zo’n barkruk staan die overbodig is? Dan kom ik deze graag ophalen in Zutphen of Warnsveld.

l.jansen63@outlook.com

Textielgaren

Ik ben op zoek naar textielgaren. Wie heeft er nog textielgaren liggen die niet gebruikt worden? Het liefst in de omgeving van Raalte en uiteraard tegen een vergoeding.

06-54774395 of dinysteenbergen@home.nl

Armband verloren

Rond 11 mei ben ik tijdens het wandelen in Cortenoever bij Brummen mijn schakelarmband verloren. Deze armband heeft voor mij een grote emotionele waarde. Heeft iemand mijn armband gevonden?

terhaarhj@gmail.com

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Heeft iemand deze schakelarmband gevonden? © Eigen foto

Gisteren

Brei- en haakgaren

Aangeboden: een doos met brei- en haakgaren. Het gaat daarbij om verschillende restanten. De brei- en haakgaren zijn gratis af te halen in Laren (G).

06-14739675

Stapelbed gezocht

Wie kan ons helpen aan een goed stapelbed voor onze kinderen van 4 en 6 jaar? Het liefst in de omgeving van Apeldoorn.

biftu_kebede@yahoo.com

Dvd’s aangeboden

Gratis af te halen in Wijhe: verschillende dvd’s. Het gaat om dvd’s van Baantjer, ‘Allo ‘Allo!, Mr. Bean en Frans Bauer en Marianne Weber. Heeft u interesse? Dan kunt u contact opnemen.

0570-522923

Brochure over dopen

Ik ben op zoek naar de brochure Wat heb ik aan mijn doop?, geschreven door D.J. Buwalda en collega H.M. Mulder. Deze brochure is uitgegeven rond 1945. Heeft iemand deze brochure voor mij? Ik woon zelf in Kampen.

franje@planet.nl

Boek van loterij gevraagd

De Postcodeloterij heeft in het verleden het boek Bomen en struiken in Nederland uitgegeven. Kan iemand mij nog aan een exemplaar van dit boek helpen? Uiteraard vergoed ik graag de gemaakte verzendkosten.

eigenmail01@gmail.com

Doos met films

Aangeboden: een doos met films op videoband en een doos met dvd’s. De films zijn gratis op te halen in Apeldoorn.

06-27062127 of ieke.slijkhuis53@gmail.com

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Aangeboden: twee dozen vol met films. © Eigen foto

Eergisteren

Sleutels kwijt

Op het fietspad richting Hoog Soeren ben ik afgelopen zondag mijn sleutelbos verloren. Aan deze sleutelbos zit de autosleutel van een Mercedes en nog drie andere sleutels. Heeft iemand mijn sleutels gevonden?

06-22522299

Raamboom gevraagd

Ik ben op zoek naar een oude raamboom of sluitboom. Dit is een metalen stang waarmee bij oude huizen de luiken diagonaal vergrendeld konden worden. Heeft iemand zo’n raamboom voor mij? Over een vergoeding worden we het wel eens. Ik woon zelf in Eefde.

hoet678@hotmail.com

SteamCleaner

Ik ben op zoek naar een Shark SteamCleaner model S3300 NL. Wie heeft dit model staan en gebruikt deze niet meer? Mijn handgreep is namelijk stuk. Tegen betaling kom ik de SteamCleaner graag ophalen.

06-36380809 of djgerritsen@home.nl

Reisgidsen over Ierland

Ik ben veel in Ierland geweest, maar daar is nu een einde aan gekomen. Daarom mogen de volgende boeken weg: ANWB-Ierland, Walking Ireland’s Mountains, Exploring the South of Ireland, Capitool Reisgids Ierland, Ierland in een rugzak en Walk guide West of Ireland. Ook heb ik nog veel wegenkaarten liggen. Dit alles is gratis af te halen in Wezep.

hetscheer@live.nl

Motorblad gezocht

Ik ben op zoek naar exemplaren van het weekblad Motor. Het liefst nummers uit de jaren ’60 en ’70. Over een eventuele vergoeding worden we het wel eens.

g.vos43@home.nl

Ring verloren

Begin februari is mijn man zijn ring verloren in het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn. De ring is gemaakt van de twee trouwringen van zijn ouders, met daar bovenop een plaatje met de achternaam ‘V der Vegt’. De ring heeft voor mij een grote emotionele waarde omdat mijn man afgelopen juni overleden is. Heeft iemand deze ring gevonden? Laat dit dan asjeblieft weten. Ik hoop dat iemand mij kan helpen.

06-15262865

Volledig scherm Heeft iemand deze ring gevonden? © Eigen foto