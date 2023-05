Lezers helpen lezers: armbanden aangeboden • ketting verloren in Lochem

De ene lezer heeft iets nodig, de ander biedt iets aan. In de rubriek ‘Lezers helpen lezers’ verbindt de Stentor al jaren mensen met vraag en aanbod. Met succes. Nu ook online.

Vandaag

Meubels in Hoonhorst

Aangeboden vanwege een verhuizing: een kastje van eikenhout. Het kastje is 56 centimeter hoog, 80 centimeter breed en 44 centimeter diep. Ook heb ik nog een eikenhouten secretaire staan. Zowel het kastje als de secretaire verkeren in goede staat en zijn gratis op te halen in Hoonhorst.

06-18604118

Timmerman gezocht

Wij zouden graag het zeil in ons klompenhok willen vervangen voor een houten vloertje. Ook zouden wij graag de golfplaten op het dak willen laten vervangen voor nieuwe. Hiervoor ben ik op zoek naar een timmerman. Mocht u interesse hebben in dit klusje, dan kunt u contact opnemen. Wij wonen in Beekbergen.

06-21712020

Armbanden in Apeldoorn

Wie maak ik blij met een groot aantal armbanden? Ze zijn gratis af te halen in Apeldoorn.

06-28508803

© Eigen foto

Boekjes gezocht

Ik ben op zoek naar boekjes uit de serie Een ogenblikje op... Wie heeft deze boekjes? Het liefst in de omgeving van Zwolle.

06-50536983

Vlinderboek en veldgids aangeboden

Wie kan ik blij maken met het boek Vlinders & andere insecten in Nederland, inclusief een veldgids? Dit boek van de Postcode Loterij is op te halen in de omgeving van Heino.

mienvanderkolk@gmail.com

Ketting verloren

Op zondag 21 mei ben ik in Lochem of op de Lochemse Berg mijn titanium halsketting verloren. Heeft iemand deze ketting gevonden?

06-86611904

Bed aangeboden

Wie heeft er belangstelling voor een bed, inclusief nachtkastje en een stoel? Het bed is 90 bij 190 centimeter groot en er zit geen matras bij. Het bed is gratis op te halen in Apeldoorn.

mienvanes@gmail.com

© Eigen foto

Gisteren

Hulp bij audio-installatie

Wie zou mij een beetje wegwijs kunnen maken in het gebruik van mijn Harman/Kardon audio-installatie? Graag kom ik in contact met iemand die ook zo’n installatie in gebruik heeft en mij op weg zou kunnen helpen.

06-13650655

Strandstoel aangeboden

Gratis af te halen in Twello: een ouderwetse houten strandstoel met doek. Helaas is het doek gescheurd, maar iemand die een beetje handig is, zet er ongetwijfeld zo een nieuw doek in.

0571-272493

Maker van kunstwerk gezocht

Na de sloop van het Mezennest – de voormalige Bouwmanschool Kampen – kwam er een prachtig glaskunstwerk tevoorschijn. Dit kunstwerk is 2 bij 2,5 meter groot en de Stichting Behoud Erfgoed Brunnepe is op zoek naar de maker ervan. Wie kan ons hierover informeren?

anka81@me.com

© Eigen foto

Vogelboek in Barchem

Wie kan ik een plezier doen met het boek Vogels in Nederland van de Postcode Loterij? Het boek is gratis op te halen in Barchem.

06-36510579

Jas verloren

In een van de hondenbossen rondom Apeldoorn ben ik mijn legergroene jasje verloren. Wie heeft mijn jas gevonden?

Leida1936@gmail.com

Literatuur over WOII

Gratis af te halen in Apeldoorn: literatuur over de Tweede Wereldoorlog. Iemand interesse?

f.ouwerkerk@planet.nl of 055-5333033

Leren stoel in Zutphen

Aangeboden: een leren stoel met verstelbare hoofd- en voetensteun. De stoel is gratis op te halen in Zutphen.

0575-575491

© Eigen foto

Eergisteren

Bril kwijt

Op woensdag 24 mei heb ik om 14.30 uur getankt bij Fieten Olie in Eerbeek. Ik heb mijn bril even neergelegd maar ben deze vergeten toen ik wegreed. Ik ben later teruggereden, maar de bril was weg. Het gaat om een goudkleurige bril en deze bril heeft emotionele waarde voor mij. Wie heeft mijn bril gevonden?

jmaatkamp@kpnmail.nl

Vlinderboek aangeboden

Wie heeft er belangstelling voor het boek Vlinders & andere insecten in Nederland ? Het boek van de Postcode Loterij is gratis af te halen in Apeldoorn.

055-5216024

Magazine voor treinliefhebber

Welke treinliefhebber kan ik blij maken met verschillende jaargangen van de tijdschriften Rail Hobby en Rail Magazine? Van Rail Hobby heb ik 39 jaargangen liggen, van 1983 tot en met 2022, en voor Rail Magazine gaat het om 35 jaargangen (1988 tot en met 2022). Alles zit in dozen en is gratis af te halen in Eerbeek.

0313-654514

Telefoonkaarten aangeboden

Voor een liefhebber of verzamelaar heb ik nog elf aparte en mooie telefoonkaarten uit diverse landen liggen. Interesse? Tegen verzendkosten stuur ik ze graag naar je op.

dalse029@planet.nl

Bamboestokken in Ugchelen

Aangeboden: ongeveer 105 bamboestokken. De stokken zijn 180 centimeter lang en variëren in dikte van 11 tot 12 millimeter. De bamboestokken zijn gratis op te halen in Ugchelen. Iemand interesse?

emadehaas@icloud.com

Hulp bij koekoeksklok

Wie kan een koekoeksklok, waarvan de gewichtsketting eraf is gerold, maken? Uiteraard tegen een vergoeding en het liefst in de buurt van Kampen.

06-10123737

Tuinstoelen aangeboden

Aangeboden: twee groene, verstelbare tuinstoelen. De stoelen zijn gratis op te halen in Epe.

0578-628304

© Eigen foto